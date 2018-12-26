В связи с наступлением срока уплаты налогов спрос на предоставляемую регуляторами ликвидность вчера повысился. На депозитном аукционе Федерального казначейства банки привлекли весь предложенный объем (240 млрд руб.), при этом общая сумма заявок превысила предложение почти в два раза. Также увеличился спрос на однодневное репо с Казначейством, в рамках которого было привлечено 250 млрд руб. Плюс к этому банки сократили баланс своих средств на недельных депозитах в ЦБ — до 1,23 трлн руб. против 1,40 трлн руб. неделей раньше. Спрос на купонные облигации Банка России был слабым: регулятор разместил всего 48 млрд руб. бумаг. Таким образом сегодня после расчетов по аукционам ЦБ в систему должно поступить 126 млрд руб. дополнительной ликвидности, однако ставки овернайт, как мы ожидаем, останутся повышенными. Сегодня банкам предстоит погасить депозиты Казначейства на сумму 112 млрд руб. — соответственно, львиная доля тех 150 млрд руб., которые будут предложены к размещению, пойдет на рефинансирование ранее привлеченных обязательств. Дополнительное давление на уровень ликвидности в системе окажет ожидаемое увеличение объема наличных денег в обращении, который, по оценкам Банка России, на этой неделе составит 243 млрд руб. Поддержку банковской системе в последние дни года обычно оказывают расходы бюджета, но прогнозировать конкретные сроки их поступления как всегда сложно. Рынок США вчера был закрыт в связи с празднованием Рождества, и поэтому расчеты по валютным свопам не проводились. Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ на межбанке по коротким бумагам выросла на 20-30 бп, а по длинным, наоборот, снизилась на 5-10 бп. Остальные ставки не изменились в отсутствие на рынке иностранных игроков.