Рынок вчера вновь сменил направление, отреагировав на ослабление рубля и произошедшее в понедельник вечером снижение цен на нефть. Доходности сместились выше на 2-5 бп в дальнем и среднем сегментах кривой и приблизительно на 3 бп — в ее ближней части. Несмотря на рождественские праздники на основных рынках, торговая активность была относительно высокой: объем сделок на МосБирже составил 16,0 млрд руб. В сегменте флоутеров изменений не произошло, лишь ОФЗ-29006 прибавил в цене 0,1 пп. Реальная доходность индексируемых на инфляцию выпусков снизилась на 3-4 бп. На большинстве рынков локального долга развивающихся стран торги вчера не проводились.

На этом фоне Минфин объявил о сокращении объема и дюрации предложения на недельном аукционе. В частности, сегодня будут предлагаться облигации выпуска ОФЗ-25083 на сумму 7,3 млрд руб. (доступный для размещения остаток). Мы ожидаем успешного размещения, чему должен способствовать локальный спрос на короткие ОФЗ (увеличившийся в последние сессии) и выплата купона в размере 8,2 млрд руб. по бумагам выпуска ОФЗ-29010. Помимо этого, предлагаемый объем относительно небольшой — фактически самый маленький за период с 10 октября. Напомним, Минфин на прошлой неделе пытался разместить бумаги на сумму 25,1 млрд руб. Исходя из этих факторов, мы считаем вероятным размещение всего объема с умеренной премией в доходности на уровне 2-5 бп.