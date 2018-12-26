Фьючерсы на американские индексы указывали на возможность роста в пределах 0,5-0,6% в начале торгов. Президент США Д. Трамп заверил в том, что у него нет планов по увольнению министра финансов С. Мнучина, что немного успокоило инвесторов на счёт углубления политического кризиса в Белом доме. Однако это не означает, что Д. Трамп изменит своё отношение к позиции ФРС. В своём рождественском твитте он указал на то, что Федрезерв повышает ставку, считая экономику слишком сильной, но, вероятно, вскоре получит своё. Подобный речевой оборот не стоит считать угрозой, скорее предупреждением об ухудшении экономических данных. Тем не менее на фоне низкой активности участников рынка, торги пройдут в плюсе. Отечественный рынок также закроет сессию ростом, восстанавливая потери начала недели. Однако рубль, лишившийся поддержки налогового периода, рискует завершить торги выше отметки в 69 за доллар.
Рубль рискует завершить торги выше отметки в 69 за доллар
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20181226/829582356.html