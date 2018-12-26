В среду, 26 декабря, российский фондовый рынок пытается восстановить ранее понесенные потери хотя бы за счет ослабления курса рубля: с открытия индекс Мосбиржи подрастает на 0,6%, в то время как РТС теряет 0,2%. Отечественная валюта сегодня дешевеет на 1% к доллару США на фоне укрепления последнего на 0,2%, низких объемов торгов ввиду продолжающихся рождественских праздников, а также завершения пика декабрьских налоговых выплат, которые оказывали заметную поддержку рублю даже во время падающей нефти.

Вопреки прогнозируемому снижению курса доллара в 2019 г. пока американская валюта показывает стабильную динамику, быстро реагируя на любые новости из Администрации США. Так, вчерашние комментарии Д.Трампа о том, что кандидатурой С.Мнучина во главе министерства финансов он абсолютно доволен, а политика ФРС в новом году должна смягчиться, поскольку цели по достижению нормального уровня ставок почти достигнуты, немного успокоили рынки, что и привело к небольшому отскоку курса доллара (индекса DXY).

Основными бенефициарами дешевеющего рубля традиционно являются экспортеры, которые лидируют по росту сегодня на российском рынке: дорожают акции производителей удобрений (+1,6% по отраслевому индексу), металлургических компаний (+0,9%) и нефтегазовых (+0,8%). Среди отстающих – компании финансового сектора (+0,1%).



