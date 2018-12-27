В среду, 26 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 3 коп. (+0,04%), до 68,69 руб., курс евро понизился на 25 коп. (-0,32%), до 78,00 руб.

Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару США и евро. На момент их открытия участники рынка проигнорировали 1,5% восстановление нефтяных котировок. Они также не обращали внимания на снижение нефтяных котировок в понедельник на 6%, до $50,05 за баррель.

Во время католического Рождества рублевые пары торговались в боковом тренде. В среду же давление на рубль усилилось с открытия. В первой половине торгов он подешевел к доллару до 69,49 руб., к евро — до 79,08 руб.

Вчерашний аукцион Минфина прошел удачно. Ведомство полностью разместило трехлетние ОФЗ серии 25083 объемом 7 млрд 293 млн рублей. К закрытию торгов рубль отыграл все дневные потери. Он вышел в плюс против евро на фоне его ослабления на рынке Форекс и незначительно снизился к доллару.

Ему помог отыграть потери нефтяной рынок, на котором цена на нефть сорта Brent подорожала на 10%, до $55,25. Цена взлетела на фоне повышения американских фондовых индексов, а также положительной реакции трейдеров и инвесторов на сообщение в ленте новостей о том, что президент Дональд Трамп не сможет уволить главу ФРС США Джерома Пауэлла. Трамп критикует Федрезерв за то, что регулятор слишком быстро поднимает процентные ставки.

Перед новым годом трейдеры остаются осторожными, внимательно следя за появлением новых заголовков в США. Сохраняется неопределенность, связанная с закрытием правительства США и денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы.

Трамп заявил, что частичное закрытие федерального правительства продлится до тех пор, пока не будет удовлетворено его требование о выделении средств на строительство стены на границе США и Мексики. «Шатдаун» не оказывает влияния на рублевые пары.

В Азии нефть торгуется в минусе на 0,76%. Полагаю, что после 10%-го ралли нефтяных котировок, рублёвые пары не отреагируют на коррекцию. Учитывая вчерашнее закрытие, по техническому анализу ожидается дальнейшее снижение курса доллара до 68,35 руб., а курса евро — до 77,80 руб. Перед новым годом рубль останется под давлением, поэтому будьте готовы к резким отскокам вверх.