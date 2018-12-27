Нефть отскочила от «дна». Баррель Brent с возвращением американских инвесторов «подтянулся» и заметно отошел от шестнадцатимесячных минимумов. Утром в четверг, 27 декабря, баррель Brent торгуется около $54,81, минувшим вечером он поднимался к $54,99. Судя по всему, заокеанские трейдеры хорошо встретили Рождество, раз решили откупить большую часть распродаж понедельника.

Ситуация очень любопытная: в абсолютном выражении стоимость нефти за сутки выросла на максимум за пять лет.

Что происходит? На самом деле, ситуация банальна до невозможности: рынок гоняет «бумажную» нефть в диапазоне с большой амплитудой в зависимости от поступающих новостей не самого важного значения. Если продажи в нефти ранее усилились на слухах о планах Дональда Трампа снять с должности главу ФРС США Джерома Пауэлла, то накануне эти продажи выкупались на разговорах о том, что Пауэллу ничего не угрожает. Плюс ко всему, предрождественские распродажи у ретейлеров США были удачными. Amazon сообщил о росте продаж на 7%, чем порадовал рынок и толкнул вверх потребительский сектор.

Это ничего не значит. Чуть позже рынок, обратив внимание на информацию другого характера, развернет котировки в ином направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока цены на нефть не сформируют нового торгового канала в зависимости от четких фундаментальных и технических сигналов. Пока же баррель Brent будет колебаться в пределах $51,00-55,50, а рынок будет помнить о «дне» на отметке $50,36.