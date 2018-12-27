Американские биржевые площадки в среду закрылись ростом на фоне рекордных за последние шесть лет результатов предпраздничных продаж. Так, согласно отчету Mastercard, в праздничный сезон в США покупки выросли на 5,1%, составив более 850 миллиардов долларов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 4,96%, закрывшись на отметке 2467.70 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 4,98%, высокотехнологичный NASDAQ взлетел на 5,83%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 2,79%, в то время как доходность двухлетних казначейских облигаций составила 2,60%.

Пятипроцентному росту S&P 500, после сильнейшего со времен финансового кризиса 2008 года месячного снижения, помимо отчета Mastercard способствовало закрытие "коротких позиций", которые игроки предпочли зафиксировать ровно от границы "медвежьего" рынка. Однако столь стремительный взлет заокеанских бенчмарков на данном этапе больше похож на "отскок дохлой кошки". Впрочем для того, чтобы говорить об этом с большей уверенностью, S&P 500 должен снизится ниже 2320 пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 8,76%, закрывшись на отметке $54,90.

В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких позиций" и у продавцов фьючерсных контрактов Brent и WTI, поднял цену на "черное золото" к отметке $55.

На данном этапе нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США и только после того, как упадет волатильность за океаном, цена на нефть вернет зависимость от новостей отрасли.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,79%, закрывшись на отметке 2308,85 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2300 и 2285 пунктов, сопротивления расположены на 2340 — 2350 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 106500 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 108000 и 110000 пунктов.

Российская валюта в среду закрылась на отметке 68,69, потеряв 0,04% по отношению к американскому доллару.

Рубль отчасти живет своей жизнью с большим временным лагом, реагируя на движения нефтяных котировок. На данном этапе российская валюта торгуется в узком диапазоне 68 — 69 за доллар. Позитивным моментом является тот факт, что рублю не удалось закрепиться над уровнем 69, хотя риски ослабления к отметкам 70 — 70,50 по-прежнему сохраняются.