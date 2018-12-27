По итогам торгов 26 декабря индекс МосБиржи повысился на 0,79% до 2308,85 п., а РТС поднялся на 0,43% до 1053,17 п. Активность была ниже, чем на предыдущих торгах, но этого вполне хватило, чтобы последовать за вдохновляющим восстановлением рынка за океаном. К закрытию объём торгов на основной секции Московской биржи даже не дотянул до 14,95 млрд рублей. Однако Brent к вечеру вышла выше $53 за баррель, в Нью-Йорке индексы прибавляли более 2%. Соответственно, утренний курс на покупки отечественных акций был вполне оправдан. Лучше всех смотрелись расписки En+ (+4,01%) и привилегированные акции «Татнефть» (+3,83%). Слабее всех оказались акции «ТМК» (-1,3%) и «ФСК ЕЭС» (-1,29%). В целом единодушный рост был среди нефтяников и металлургов, которые были наиболее сильно перепроданы в предыдущие дни. В акциях «Газпрома» повышение на 0,95% на фоне сокращения инвестиционной программы в 2019 году на 11% по сравнению с 2018 годом до 1,325 млрд рублей. В остальном объёмы торгов указывают на то, что многие участники уже в отпуске или не считают нужным торговать на фоне дефицита сигналов.

Рубль в течение дня демонстрировал слабость. В моменте курс уходил до 69,48 за доллар, но всё же рост котировок нефти выше $53 позволил россиянину отыграть часть потерь. В основном можно говорить о том, что рубль теряет поддержку налогового периода, а впереди повышенный спрос на валюту в связи с периодом отпусков. Меж тем Минфин провёл аукцион ОФЗ-ПД выпуска 25083 в объёме 7,293 млрд рублей. Удалось разместить все предложенные бумаги при спросе в 2,7 раза выше предложения и средневзвешенной доходности 8,3%. В какой-то мере можно говорить о том, что успех был предопределён тем, что это было последнее в текущем году размещение, а у банков оставались излишки рублей. Тем не менее предыдущие аукционы были не столь успешными, а доходность оказывалась выше. К вечеру среды доллар укреплялся на 0,04% до 68,695, а евро слабел на 0,32% до 78,002.

Рождественского ралли в США не получилось, но есть ещё ралли Нового года. После массовых распродаж перед праздником на рынок вернулись покупатели. Даже Д. Трамп призывал американцев воспользоваться обвалом рынка. Согласно статистике MasterCard SpendingPulse, рост розничных продаж в текущем праздничном сезоне составил 5,1%. Соответственно, сектор розничной торговли был одним из лучших на рынке, показав повышение более чем на 6%. Рост бумаг Apple на 7,04% помог Dow Jones зафиксировать рост более чем на 1000 пунктов. Столь же впечатляющий рост оказался в энергетическом секторе на фоне повышения котировок нефти более чем на 8%. Даже акции Boeing выросли на 6,72%, хотя компания может столкнуться с множеством исков из-за недавнего крушения индонезийского B737 Max 8, в котором компания оказалась виновной. В любом случае, это был самый лучший день рынка после Рождества. По итогам дня DJIA взлетел на 4,98% до 22878,45 п., S&P 500 — на 4,96% до 2467,70 п., а NASDAQ —на 5,84% до 6554,36 п.

Вполне ожидаемо, что в Азии рост рынков был обеспечен взлётов индексов США. Nikkei 225 даже вылез из «медвежьего» рынка, хотя это лишь номинальное событие. В целом подобные мощные отскоки случаются на «медвежьем» рынке, но для возвращения к устойчивому росту необходимо отыграть 20% от минимальных значений. Дополнительным позитивом стали новости о том, что 7 января США направят команду на торговые переговоры в Пекине. В качестве признака аппетитов к риску можно отметить ослабление иены в моменте до 111,4 за доллар по сравнению с 110,1 за доллар в понедельник. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20089,43 п. (+3,94%), Shanghai Composite — 2496,16 п. (-0,09%).

Мощное повышение котировок нефти во многом можно отнести на счёт закрытия коротких позиций. Вполне естественно, что отскок на Wall Street породил и движение вверх по индикативным контрактам «чёрного золота». Как мы отмечали ранее, в районе $50 проходит линия 61,8% коррекции по Brent в диапазоне минимальных значений 2016 года и максимума в октябре 2018. Соответственно, даже с технических позиций отметка оказалась сильным уровнем поддержки. Однако для возвращения к устойчивому росту Brent необходимо закрепиться выше $60. Свежие рекомендации «Открытие Брокер» предлагают покупать февральский Brent с целью выше $62. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust достигли 790,02 тонн накануне, хотя золото немного отступило на фоне новогоднего ралли на Wall Street. За прошедший месяц жёлтый металл подорожал на 4,4%, а за год подешевел на 1,45%. К 9:00 мск Brent — $54,67 (-0,16%), WTI $46,12 (-0,22%), золото — $1271,3 (-0,13%), медь — $5932,66 (-0,33%), никель — $10730 (-1,47%).

Индекс доллара снижался на 0,17% до 96,405 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,138 (+0,27%), GBP-USD — $1,265 (+0,17%), USD-JPY — 111,21 (-0,13%).