Рынок акций РФ подрастет вслед за фондовым рынком США, рубль мало изменится в начале дня, считают трейдеры.

Рост волатильности мировых фондовых и товарных рынков настораживает, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов на рынке акций РФ вероятно повышение индекса РТС вслед за всплеском оптимизма на фондовых биржах США, поводом к которому могли стать сообщения о планируемом визите представителей США в Китай для переговоров по торговым вопросам, а также заверения администрации президента США в отсутствии планов по отстранению Джерома Пауэлла от должности председателя ФРС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Торги рублем откроются вблизи уровней вчерашнего закрытия, а предпраздничные настроения будут способствовать вялой рыночной динамике, отмечает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара— 68-69,4 рубля, для европейской валюты — 77,2-78,8 рубля, оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 68,35-69,50 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 5-5,8% после наихудшего сочельника в истории, когда показатели опустились до минимума с весны 2017 года на фоне бюджетного кризиса в США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются с утра на 0,4-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 3,9%, японский Nikkei 225 корректируется вверх на 3,9%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,1%.

Стоимость нефти снижается на 1,2% — до 54,63 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1387 доллара против 1,1351 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду скорректировался вверх после существенного снижения основных индексов, накопившегося за несколько дней. Попытки рынка нефти оттолкнуться вверх от психологически значимого уровня 50 долларов за баррель – в направлении 52 долларов поддержали рост российских акций, отмечают аналитики.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,79% — до 2308,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1053,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 3 копейки – до 68,69 рубля, евро снизился на 25 копеек, до 78 рублей, следует из данных Московской биржи.