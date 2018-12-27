Денежный рынок: давление в связи с уплатой налогов на этот раз – незначительное
Уплата НДС и НДПИ во вторник оказала гораздо менее сильное влияние на ликвидность по сравнению с предыдущими месяцами. По данным Банка России, объем стерилизации ликвидности бюджетом в связи с уплатой налогов составил 518 млрд руб., тогда как в предыдущие месяцы отток ликвидности из системы во время уплаты налогов достигал 800-900 млрд руб. Менее значительный чистый отток может быть обусловлен тем, что налоговые расходы компенсировались традиционным для конца декабря ростом расходов бюджета. В результате баланс средств банков на корсчетах в ЦБ остался выше 2,0 трлн руб., что умерило спрос на ликвидность (ставка RUONIA осталась на прежнем уровне в 7,62%). Еще 126 млрд руб. дополнительной ликвидности должно было поступить в систему после расчетов по аукционам Банка России, а еще 215 млрд руб. размещено на однодневных депозитах банков в ЦБ. Как следствие, уменьшился спрос на депозиты Федерального казначейства — банки привлекли всего 114 млрд руб., необходимые для рефинансирования подлежащих погашению обязательств. В то же время в рамках однодневного репо с Казначейством банки увеличили объем заимствований до 300 млрд руб. (+50 млрд руб.), частично заместив ликвидность, привлекаемую в рамках валютного свопа с Банком России. Сравнительно неплохая для посленалогового периода ситуация с рублевой ликвидностью ослабила давление на однодневный валютный своп. Его средневзвешенная ставка вчера составила 7,67% (-23 бп), а закрытие произошло на отметке 6,51%, существенно ниже депозитной ставки ЦБ. В условиях сохранения волатильности на валютном рынке ставки NDF/XCCY повысились на 4-8 бп, а месячная ставка NDF выросла на 17 бп (до 6,95%). Ставки процентных свопов закрылись без изменений, не считая небольшого повышения годовой ставки до 9,51% (+4 бп).
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