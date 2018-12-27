Главным событием среды был аукцион по первичному размещению ОФЗ, который, как мы и ожидали, завершился успешно: Минфин разместил все предложение на сумму 7,3 млрд руб. с премией в доходности на уровне 4 бп. Вместе с тем львиная доля размещаемых бумаг оказалась у одного покупателя, поскольку размер одной из выполненных заявок составил 5,5 млрд руб. С учетом этого фактора средневзвешенная доходность оказалось равной доходности по цене отсечения (8,30%). Объем спроса достиг 19,9 млрд руб. Таким образом, в 4к18 Минфин привлек 142 млрд руб., что соответствует лишь 46% плана на квартал. С начала года Минфин разместил ОФЗ на общую сумму 1031 млрд руб., а в чистом выражении — 574 млрд руб., в то время как закон о бюджете на 2018 г. с последними поправками предусматривал чистую эмиссию в размере 661 млрд руб.

Активность на вторичном рынке вчера была весьма низкой — объем сделок на бирже упал до 11,8 млрд руб., при этом почти весь объем пришелся на короткие ОФЗ-ПД и флоутеры. Самым заметным изменением стало снижение доходности на ближнем отрезке кривой (бумаги с погашением в 2019 г.) приблизительно на 30 бп за день благодаря спросу на ОФЗ с низкой волатильностью в преддверии череды праздничных и выходных дней на российском рынке. Спросом также пользовался флоутер ОФЗ-24019, прибавивший в стоимости 0,1 пп. В остальных сегментах цены за день практически не изменились, не отреагировав в том числе на ослабление рубля. Как и в ОФЗ, на рынках локального долга развивающихся стран торговая активность вновь была слабой.

Банк России опубликовал официальную оценку движения средств нерезидентов на рынке ОФЗ за ноябрь. По итогам месяца объем облигаций в их владении уменьшился лишь на 9 млрд руб. Вместе с тем с учетом увеличения объема рынка на 51 млрд руб. доля нерезидентов сократилась с 25,0% до 24,7%, или с 30,4% до 30,0% с корректировкой на неликвидные выпуски.