Инфляция за неделю с 18 по 24 декабря составила 0.3%, максимальный рост цен за неделю с начала 2018 года. Таким образом, по состоянию на 24 декабря рост цен с начала года составил 4.2%. С учетом предстоящих данных за последнюю неделю года финальная цифра инфляции за год может оказаться в районе отметки 4.4-4.5%, что выше верхней границы прогнозного диапазона инфляции от ЦБ (3.8-4.2%). Следующее заседание ЦБ состоится 8 февраля. К этому моменту у ЦБ будут данные об инфляции по итогам декабря и января, а также данные по инфляционным ожиданиям населения за те же периоды. Примечательно, что будет получена первая оценка эффекта от повышения НДС на инфляционные ожидания. В случае сохранения пессимистичных настроений на рынке нефти и ослабленного курса рубля в данный период растет вероятность очередного повышения ставки в феврале.
Недельная инфляция на максимальных отметках с начала 2018 года
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