По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом, продемонстрировав самое большое двухдневное ралли с августа 2015 года.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,86%, закрывшись на отметке 2488.83 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,14%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,39%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 2,76%.

Однако ситуация на биржах европейского континента не была столь радужной, как у их заокеанских коллег. Настроение было испорчено экономическим прогнозом от Европейского центрального банка, в котором эксперты предупреждают, что в 2019 году можно будет наблюдать замедление экономической активности и ослабление темпов роста мировой экономики, что создаст проблемы для стран европейских стран.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 3,52%, закрывшись на отметке $52,94. После закрытия торгов в Штатах цена "черного золота" отреагировала на вышедшие данные от API, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,9 млн баррелей, а запасы бензина увеличились на 3,7 млн баррелей.

Сегодня игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США и данных по буровой активности от Baker Hughes.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2327,81 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2380 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 105000 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 108000 и 110000 пунктов.

На данном этапе развивающиеся рынки, включая российский, проявляют относительную устойчивость к внешнему негативу. Однако предел прочности не безграничен и при усилении продаж в Штатах не выстоят и они.

Если же посмотреть на перспективы российской экономики, то в 2019 году каких-то позитивных тенденций, на мой взгляд, ждать не стоит. Уже ставшее трендом повышение разнообразных акцизов, налогов и сборов, спад деловой активности, дорогие кредиты и ослабленный рубль поставили российский бизнес, работающий на внутреннем рынке, на грань выживания, вынуждая предприятия вместо инвестирования в новые проекты идти по пути оптимизации, из-за чего рост отечественного экономики в 2019 году может составить от 0,5% до 1%, курс национальной валюты будет находиться в диапазоне 65-75 с возможным выходом к отметке 80 по отношению к доллару, а инфляция приблизится к двузначной отметке.