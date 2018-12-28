В четверг, 27 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 86 коп. (+1,26%), до 69,56 руб., курс евро — на 1,55 коп. (+1,97%), до 79,54 руб.

Торги на Московской бирже открылись снижением по доллару США и ростом по евро. Рубль торговался в плюсе против американской валюты пять минут. Первый час торгов закрылся ростом по рублевым парам. Затем на фоне нисходящего коррекционного движения цен на нефть ослабление рубля усилилось до уровня 69,76 руб. за доллар США. Курс евро вырос на 2%, до отметки 79,85 руб.

Днём ранее котировки на нефть повышались на 10%, до $55,25 за баррель. Резкое движение вверх было вызвано всплеском интереса инвесторов к рискованным активам на фоне резкого роста фондового рынка США. Участники рынка покупали подешевевшие акции и фьючерсы на нефть. Резкие колебания вызваны сниженными объемами торгов из-за праздников. Таковыми они останутся и на внутреннем валютном рынке перед Новым годом.

Хоть российская валюта и противостоит падению цен на черное золото, нефть для неё остается ключевым фактором. На торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1,5%, до $53,74 за баррель. Если повышательная динамика по нефти сохранится до открытия Московской биржи, то рублевые пары могут открыться снижением на 30 коп. от вчерашних закрытий. Стоит смотреть не на открытие торгов, а на то, сможет ли цена продолжить движение в сторону открытия.

Налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. Участники рынка, торгующие в конце года против рубля, могут использовать падение доллара для открытия новых длинных позиций. Для них он сейчас «мальчик для битья». Технически до 70 руб. за доллар США все свободно. Если все-таки нефть на торгах в Азии продолжит дорожать, то разумно рассмотреть падение пары доллар/рубль до 69 руб., а пары евро/рубль — до 79 руб.