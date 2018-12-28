Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным приростом порядка 0.5-0.7%, вблизи отметки 2345 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2330, 2320 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2350, 2360 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2350 п.

Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать выход ряда статистических показателей в США. Однако перенесенная на пятницу публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США состоится уже после завершения основных торгов в России (19.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.82%) и РТС (+0.33%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В момент открытия они отыграли сильное вечернее улучшение внешнего фона, выразившееся в резком приросте нефтяных фьючерсов и фондовых индексов США. Весь остаток торгового дня локальный рынок акций провел в состоянии консолидации.

Стоит отметить, что явное внутридневное ухудшение внешнего фона не испортило настроения участникам локальных торгов. В условиях повысившейся волатильности значимых внешних индикаторов, реакции на их движение стали более сдержанными. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent вчера потеряли в цене около $2. Но при этом они все равно торговались намного выше своего долгосрочного минимума, установленного днем ранее.

Уже после закрытия основных торгов в России мы наблюдали резкое повышение рынка акций в США. Американские фондовые индексы сменили свою глубокую внутридневную просадку на довольно существенный прирост. Вслед за ними заметно подросли в цене и фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС. Это создает условия для позитивного старта торгов в России в пятницу.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 6.5 п., или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели многие представители нефтегазового сектора: Роснефть (ROSN RM, +1.45%), Газпром (GAZP RM, +1.53%), Лукойл (LKOH RM, +1.13%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.20%), Башнефть-ап (BANEP RM, +1.56%). Указанные бумаги отыграли состоявшийся накануне резкий отскок фьючерсов на нефть сорта Brent от важного уровня поддержки, находящегося в районе $50 за баррель. Просадка нефтяных контрактов ниже указанной отметки стала бы крайне негативным сигналом для отечественного нефтяного сектора.

В этом плане явным исключением стали бумаги Газпром нефть (SIBN RM, —4.31%), которые вчера испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Промежуточные дивиденды по ним составят 22.05 руб. на акцию, что соответствует 6.1% от цены закрытия в минувшую среду. Таким образом, однодневная просадка указанных бумаг оказалась меньше величины предстоящих дивидендных выплат.

Акции Мегафон (MFON RM, +2.47%) сильно повысились на фоне известия о том, что дочерняя компания эмитента выставила миноритарным акционерам оферту на выкуп принадлежащих им акций по цене 659.26 руб. Вечером в среду эти бумаги закрылись по цене 623.5 руб. Таким образом, вчера они реализовали часть своего потенциала для среднесрочного прироста.

Заметным событием минувшего дня стали необычно высокие обороты в бумагах РГС СК (RGSS RM, +4.46%). Эти акции вышли на второе место по оборотам на Московской бирже в условиях отсутствия значимых корпоративных новостей. Основной объем проторгованных вчера бумаг «уместился» в одну пятиминутную свечу при относительно небольшом изменении цены, что представляется признаком крупной договорной сделки.

Существенно сильнее индекса МосБиржи также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, +1.58%), Yandex clA (YNDX RM, +2.62%), Полюс (PLZL RM, +1.89%), ИнтерРао (IRAO RM, +1.85%), RUSAL plc (RUAL RM, +2.99%).

Лидерами падения среди голубых фишек выступили бумаги Магнит (MGNТ RM, —1.48%) и ВТБ (VTBR RM, —1.18%). Явные информационные поводы для столь негативной динамики отсутствовали. Тем не менее, указанные бумаги выглядят слабее рынка и в долгосрочном и в среднесрочном периоде. Не стал исключением и вчерашний торговый день.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги МосБиржа (MOEX RM, —0.32%), МТС (MTSS RM, —0.28%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —0.96%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —1.80%), Транснефть-ап (TRNFP RM, —1.04%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.3%.

С учетом утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.