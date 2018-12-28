По итогам торгов 27 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,82% до 2327,81 п., а РТС повысился на 0,33% до 1056,61 п. Условия для роста российского рынка сформировались днём ранее, когда основные индексы США рванули вверх почти на 5%, а нефть вовсе устроила взлёт почти на 9%. В первой половине дня рубль и рынок пытались следовать в одном направлении, но к вечеру российская валюта существенно ослабла, а внешний фон испортился. Тем не менее слабый рубль поддержал российские акции. Наиболее заметным рост был среди бумаг нефтегазового сектора: «Газпром» (+1,53%), «ЛУКОЙЛ» (+1,13%), Роснефть» (+1,45%). Бумаги «Мегафона» подорожали на 2,47% на новостях о параметрах выкупа акций у миноритарных акционеров. «Мегафон Финанс» планирует выкупать бумаги по 659,26 рублей за акцию. Из растущих бумаг также можно выделить расписки En+ (+3,06%) и «РусАл» (+2,99%). Самые большие потери оказались в акциях «Газпром нефти» (-4,31%), которые торговались первый день без дивидендов.

Рубль продолжил слабеть, отыгрывая возобновление снижения котировок нефти и давление на сырьевые валюты. NZD, CAD, AUD слабели от 0,4% до 0,75% против валюты США. На рубль также давит завершение налогового периода и повышенный спрос на валюту перед длинными новогодними праздниками. Меж тем министр финансов А. Силуанов сообщил, что профицит федерального бюджета в текущем году составит 2,5% ВВП. Он также полагает, что больших колебаний курса в 2019 году не будет, так как бюджетное правило позволяет сформировать необходимые резервы на случай каких-либо новых внешних ограничений. Тем не менее в конце текущего года наблюдается бегство капитала от риска. Даже ставка ФРС не останавливает инвесторов от того, чтобы вкладываться в золото, которое вполне может завершить год без потерь, а за последний месяц подорожало уже более чем на 4,5%. Рубль, как известно, относится к рискованным активам, поэтому следует в фарватере общей идеи на рынках. К вечеру четверга доллар укреплялся на 1,26% до 69,56, а евро на 1,97% до 79,54.

Торги в США вновь проходили по сценарию повышенной волатильности. Dow Jones совершил разворот на 800 пунктов, выйдя из глубокого минуса в существенный плюс. Подобный разворот случался в последний раз в 2011 году. S&P 500 показал самый крутой разворот с 2010 года. В целом новости, которые могли повлиять на рынок, были известны с самого утра. Д. Трамп сообщил, что не имеет планов по отставке министра финансов и председателя ФРС. США 7 января направят делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. С другой стороны, появились слухи о готовящемся исполнительном приказе администрации Белого дома, который запретит использование оборудования Huawei и ZTE в США. Данные по продажам новых домов были отложены, а первичные обращения за пособием по безработице в США снизились на 1 тыс. до 216 тыс. за прошлую неделю. Индекс потребительской уверенности от Conference Board упал в декабре до 128,1 п. с 136,4 п. в ноябре. Столь высокая волатильность американского рынка во многом объясняется снижением объёма торгов на праздничной неделе, что делает рынок уязвимым перед автоматизированными системами алгоритмичной торговли. По итогам дня DJIA вырос на 1,14% до 23138,82 п., а S&P 500 поднялся на 0,86% до 2488,83 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Однако Nikkei 225 испытывал сложности с ростом. Безработица выросла в ноябре до 2,5% при ожиданиях сохранения на уровне 2,4%. Промышленное производство сократилось на 1,1%. Банк Японии предупредил о растущих рисках снижения инфляции и замедления экономики. В Гонконге покупали акции строительных компаний, а в Шанхае рост был неуверенный из-за негативных ожиданий по Huawei и ZTE. Плюс к этому прибыль промышленных компаний КНР сократилась за ноябрь на 1,8%, что случилось впервые за три года. Рост прибыли в период с января по ноябрь составил 11,8% по сравнению с 16,3% в январе-октябре. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20005,81 п. (-0,36%), Hang Seng — 25557,47 п. (+0,31%), Shanghai Composite — 2495,55 п. (+0,50%).



Нефть накануне упала почти на 3,5%. Последний торговый день в году индикативные контракты дорожают, хотя поводов для этого мало. API сообщил, что на неделе, завершившейся 21 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,9 млн баррелей. Опросы Reuters и S&P Global Platts указывали на то, что участники рынка ждут сокращения запасов. Однако в конце месяца спекулянты могут закрывать короткие позиции, что будет способствовать росту цены барреля. Два дня оптимизма на Wall Street приостановили рост котировок золота. Резервы SPDR Gold Trust сократились накануне на 2,5 тонн до 787,67 тонн. К 9:00 мск Brent — $53,77 (+1,97%), WTI — $45,7 (+2,44%), золото — $1281,1 (+0,00%) медь — $5929,35 (+0,81%), никель — $10745 (-0,19%).

Индекс доллара снижался на 0,15% до 95,925 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,146 (+0,24%), GBP-USD — $1,266 (+0,17%), USD-JPY — 110,63 (-0,32%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Доллар слабеет, что помогает нефти расти. Сырьевые валюты незначительно укрепляются, что может помочь рублю отыграть часть потерь. В остальном активность на предстоящих торгах будет низкая, а волатильность невысокая.