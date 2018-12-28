Рынок акций РФ в начале торгов пятницы подрастет вслед за фондовым рынком США, считают трейдеры.

Рубль получит поддержку от дорожающей нефти, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает роста индекса Мосбиржи в начале дня на 0,5-0,7%, к отметке 2345 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2330 и 2320 пунктов, а значимыми сопротивлениями станут отметки 2350 и 2360.

Благодаря утреннему позитиву на рынке нефти рубль в пятницу откроет торги вблизи значений предыдущего закрытия, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара— 68,9-70,3 рубля, для евро — 78,7-80,3 рубля, оценил он.

В свою очередь Константин Кочергин из банка "Восточный" прогнозирует курс доллара на пятницу в диапазоне 69,15– 69,95 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США закрыли торги четверга ростом на 0,4-1,1% на макроэкономическом позитиве с рынка труда.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 декабря, уменьшилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 217 тысяч.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в пределах 1%. Японский Nikkei 225 снижается на 0,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 0,4%.

Нефть дорожает на 2% — до 53,78 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1457 доллара против 1,1431 доллара на закрытии предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг корректировался вверх второй день подряд после предыдущего снижения, продолжавшегося несколько дней. Участники российского рынка акций проигнорировали сползание вниз рынка нефти и западных фондовых индексов, отмечают аналитики.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился с начала торгов на 0,82% — до 2327,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33% до 1056,61 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 87 копеек – до 69,56 рубля, евро — на 1,54 рубля, до 79,54 рубля.