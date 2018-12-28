Благодаря притоку средств из бюджета остатки средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро четверга выросли до 2,22 трлн руб. Располагая достаточно комфортным уровнем ликвидности, банки не стали привлекать средства через однодневное репо с Федеральным казначейством, в результате чего их совокупный долг по операциям репо с Казначейством сократился до 315 млрд руб. (-332 млрд руб.). В то же время спрос на более длинные деньги оказался выше: на аукционе месячных депозитов Казначейства объем поданных заявок превысил предложение (50 млрд руб.) в 2,6 раза, и установленный лимит был выбран полностью. Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы целиком покрыть отток, связанный с погашением ранее привлеченных депозитов Казначейства, в результате чего их объем в системе снизился до 1,20 трлн руб. (-80 млрд руб.). Похоже, что именно этот отток бюджетных средств стал причиной давления на ставку однодневного валютного свопа, которая к закрытию выросла до 8,71% (против 7% утром). Тем не менее ее средневзвешенное значение по итогам сессии в целом, напротив, снизилось на 12 бп, до 7,55%. Ставки репо под залог ОФЗ опустились на 10-20 бп, на большинстве сроков достигнув уровня 7,0-7,1%. Ставка RUONIA в среду составила 7,43% (-19 бп), что подтверждает нашу точку зрения о том, что, несмотря на недавнюю уплату налогов, уровень рублевой ликвидности в системе остается волне комфортным. В отсутствие поддержки со стороны внешних факторов другие ставки вчера преимущественно росли. Длинные ставки НДФ поднялись еще на 4-6 бп, кривая процентных свопов вслед за 3-месячной ставкой MosPrime (8,65%, +4 бп) сместилась вверх на 5-7 бп.

Ситуация с валютной ликвидностью на данный момент также выглядит достаточно спокойно. На вчерашнем депозитном аукционе Казначейства весь лимит (1 млрд долл.) был выбран единственным банком. Ставка привлечения соответствовала уровню последних аналогичных аукционов (2,05%). Отдельно следует отметить, что сегодня один из российских банков погашает еврооблигации на сумму 1 млрд долл. Однако это едва ли приведет к сколько-нибудь существенному росту давления на оншорные долларовые ставки, учитывая улучшение валютной позиции российских банков, произошедшее за последние месяцы благодаря отсутствию покупок валюты ЦБ на открытом рынке.