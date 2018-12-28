По итогам вчерашнего дня доходности ОФЗ опустились на 3-5 бп по всей длине кривой. Вероятно, поддержку им вновь оказал спрос со стороны локальных инвесторов. По меркам последнего времени торговая активность была довольно высокой — 15,8 млрд руб. Среди флоутеров и индексируемых на инфляцию выпусков лучшую динамику вчера показал ОФЗ-52001 (-6 бп в доходности), тогда как доходности остальных выпусков и ОФЗ-52002 практически не изменились. Суверенные облигации других развивающихся рынков торговались преимущественно в плюсе: доходности 10-летних облигаций Бразилии, Мексики, Индонезии, ЮАР и Филиппин снизились на 1-8 бп.

Сегодня Минфин объявит план заимствований на 1к19. Закон о бюджете на 2019 г. предполагает валовой объем привлечения почти в 2,5 трлн руб., чистый – 1,7 трлн руб. против 0,6 трлн руб. и 1,2 трлн руб. соответственно в 2018 г. Из этого следует, что квартальный план должен существенно вырасти по сравнению с 310 млрд руб. в этом году. Однако мы не ожидаем, что в краткосрочной перспективе увеличение объема размещения окажет значительное давление на вторичный рынок (хотя некоторое давление все же будет ощущаться). Последние действия и комментарии Минфина указывают на то, что регулятор, учитывая довольно значительный запас ликвидности, продолжит придерживаться консервативной стратегии на первичном рынке. Во вчерашнем интервью министр финансов Антон Силуанов не дал поводов в этом усомниться. Он отметил, что министерство уверено в том, что в 2019 г. ему удастся разместить как минимум столько же, сколько и в 2018 г., или даже больше.