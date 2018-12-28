Нефть находится в консолидации, Brent торгуется в диапазоне $53-54 за баррель, WTI в диапазоне $45-46 pа баррель. Цены поддерживаются завершением торгов в небольшом плюсе на американском и азиатском рынках. Закрытие коротких позиций спекулянтами под конец года также отражается на росте цены. Фьючерс на индекс USD, снизился на 0,1% и торгуется на отметке $95,9, ослабление доллара также помогает ценам на нефть расти. Однако рост цен ограничивает отсутствие фактических сокращений добычи нефти и по-прежнему волнения о замедлении темпов роста мировой экономики.

Полагаю, что цены на нефть могут пробить уровни сопротивления и закрыться по цене выше $54 (Brent) и $46 (WTI) за баррель соответственно.