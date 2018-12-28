Банк России опубликовал результаты опроса об инфляционных ожиданиях по итогам декабря. Инфляционные ожидания на год вперед повысились до 10.2% по сравнению с 9.8% по итогам ноября. Прочие показатели инфляционных ожиданий также ухудшились. Доля опрошенных, считающих, что на трехлетнем горизонте инфляция заметно превысит 4%, составила 53%, что является максимальным уровнем с мая 2017 года. Ухудшение инфляционных ожиданий происходит на фоне ускорения темпа роста цен в декабре и в преддверии повышения НДС в начале 2019 года. В первом квартале инфляционные ожидания продолжат двигаться выше 10%. В декабре ожидаемая на следующий год инфляция впервые с конца 2014 года сравнялась с наблюдаемой (результат опроса о том, сколько составила инфляция за прошлый год), составив 10.2%. Это свидетельствует о том, что население перестало ожидать замедления инфляции по сравнению с текущими уровнями.

Выход инфляционных ожиданий в область выше наблюдаемой инфляции, возможный в следующие месяцы, будет весьма негативным сигналом для ЦБ.

С учетом динамики валютного курса, недельной инфляции и инфляционных ожиданий возрастает вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ 8 февраля.