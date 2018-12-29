Американские биржевые площадки в пятницу закрылись в основном на отрицательной территории, прервав самое сильное двухдневное ралли за последние три года.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,12%, закрывшись на отметке 2485,74 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,33%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта до 2,74%.

В целом по году, по подсчетам Bloomberg, S&P 500 упал на 7,5%, японский индекс Topix снизился на 18%, Stoxx Europe 600 упал почти на 14%, индекс развивающихся рынков MSCI упал примерно на 16%.

Торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином, слабые показатели европейской экономики и замедление прибыли американских компаний будут основными темами в первом квартале 2019 года.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,42%, закрывшись на отметке $52,25.

В пятницу игроки реагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране снизились на 46 тысяч баррелей, что оказалось хуже прогнозов экспертов, которые ждали снижения на 3,4 миллиона баррелей. Не добавила позитива и статистика от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes: количество нефтяных установок увеличилось на 2 единицы до 885 штук. Однако основным препятствием на пути роста цены "черного золота" по-прежнему является волатильность на биржах США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,31%, закрывшись на отметке 2358,50 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2340 и 2320 пунктов, сопротивления расположены на 2380 и 2405 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 106500 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 108000 и 110000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 69,51, прибавив 0,06% по отношению к американскому доллару.

В последние несколько торговых сессий пара рубль-доллар обосновалась в диапазоне 69,25 — 69,75 и возможное тестирование отметок 70 — 70,50 будет зависеть от конъюнктуры на внешних и сырьевых площадках.