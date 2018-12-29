14 декабря 2018 года Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75% годовых. Накануне решения мнения экспертов по поводу действий регулятора разделились почти поровну между ростом ставки и тем, что Центробанк оставит ее неизменной лишь с небольшим преимуществом первого варианта. Главным аргументом в пользу увеличения ключевой ставки стала попытка ограничить масштаб инфляционных рисков в наступающем году, хотя сам Центробанк признавал существование аргументов и в пользу того, чтобы оставить ее неизменной.

Однако решение увеличить ставку было принято из-за целого ряда внешних и внутренних факторов. Среди внешних факторов: ситуация в мировой экономике, и в частности, в странах с формирующимися рынками, падение глобальных фондовых рынков и торговые войны. Стоит отметить волатильность рынка нефти, и угрозу избытка ее предложения, несмотря на принятое решение ОПЕК+ о сокращении добычи с января на 1,2 млн баррелей в сутки. Остаются актуальными ряд геополитических рисков и риски новых антироссийских санкций.

Среди внутренних рисков можно отметить неопределенность реакции цен и инфляционных ожиданий на повышение НДС и ослабление рубля, которое пришлось на конец года. ЦБ исходит из предположения, вклад повышения НДС в инфляцию может составить 0,6-1,5 п.п., и пик этого влияния может прийтись на первый квартал. Центробанк допускает, что на пике в марте-апреле годовая инфляция может превысить 5,5% или даже достичь 6%. Однако после ускорения в первом квартале инфляция начнет замедляться. Со второго-третьего квартала инфляция вернется к 4% в пересчете на год. Следы влияния разовых факторов на годовую инфляцию окончательно исчезнут через год, в первом квартале 2020 года.

Что касается прогнозов, то одновременно достаточно реалистичным и при этом консервативным выглядит прогноз среднегодовой цены $55 за баррель марки Brent. Стоит отметить, что благодаря бюджетному правилу (покупки валюты на рынке Центробанком для Минфина), влияние нефтяных цен на рубль, пока они остаются выше $40, весьма ограничено.

Что касается дальнейшей процентной политики Банка России, то из последних заявлений регулятора следует, что он будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно своих прогнозов, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Можно заметить, что в подобной риторике регулятора не хватает конкретики, не хватает намеков, вверх или вниз дальше пойдет ключевая ставка, а может и вовсе останется неизменной. Однако мы считаем, что при всем неудобстве для инвесторов, регулятор выбрал единственно верный путь максимальной гибкости. В условиях, когда нарастает неопределенность из-за непредсказуемых внешних факторов, Банк России не хочет брать на себя обязательства по поводу будущей траектории ставки, которые впоследствии не сможет выполнить. Спасибо и за это. Отсутствие информации — для инвесторов плохо, но лучше, чем неверная информация.