В 2018 году на российском фондовом рынке продолжались «разброд и шатание». Так, индекс РТС упал за год на 13%, а рублевый индекс МосБиржи вырос на 4%. Даже этим слабым ростом индекс МосБиржи обязан только сильной динамике нефтегазовых акций (индекс акций нефтегазового сектора MICEX O&G за год вырос почти на 30,5%) и отчасти акций некоторых металлургических компаний (индекс металлургии MICEX M&M вырос на 5,3%).

Что касается секторов электроэнергетики, телекоммуникаций, финансового сектора и транспорта, а также малых и средних компаний инновационного сектора, то здесь все было гораздо сложнее: индексы этих отраслей показали негативную динамику, а индекс финансового сектора MICEX FNL — просто провальную, обвалившись за год более чем на 22%.

В «личном первенстве» можно отметить сильный рост за 2018 год прежде всего акций компании «НОВАТЭК», которые выросли за год на 60% благодаря сильным финансовым результатам и дружелюбной по отношению к акционерам дивидендной политике, не говоря уже о высоком качестве менеджмента, прозрачности и открытости компании, а также ее инновационности и способности осуществлять крупные проекты национального масштаба (такие как «Ямал СПГ»).

Весь остальной нефтегазовый сектор в течение года чувствовал себя прекрасно: акции «Газпром нефти» выросли на 43%, обыкновенные акции «Татнефти» — на 37,5%, «ЛУКОЙЛа» — на 35,3%, «Роснефти» — на 31,4%. Акции «Газпрома», выросшие за год всего на 7%, стоят в этом ряду особняком, однако, они показали рост лучше индекса МосБиржи, а относительно слабая динамика была связана с продолжающимся информационным негативом вокруг «Северного потока-2».

Из эмитентов других отраслей отметим сильную динамику «АЛРОСА» (рост на 27%), «Полюса» (+16,3%), «Норильского никеля (+9,4%). А среди лидеров понижения в текущем году оказались «Аэрофлот», подешевевший на 32%, «Русал», подешевевший на такую же величину, а также Сбербанк, обыкновенные акции которого упали на 23%. Причины были разные, но самой главной стало ужесточение акций США против российских корпораций и крупного бизнеса, которые прежде всего затронули «Русал», а также ожидание запрета со стороны США на операции с долларами для государственных банков и запрета для самолетов «Аэрофлота» на осуществление прямых рейсов в США. Рост цен на топливо летом текущего года негативно сказался на чистой прибыли «Аэрофлота». В секторе телекоммуникаций и IT в течение года не очень хорошо себя чувствовали акции «МТС», подешевевшие на 17%, и Yandex, которые потеряли в стоимости 6%. На «Сбербанке», возможно, негативно отразилось повышение ключевой ставки Центробанком, которое грозит уменьшением спроса измученных ростом инфляции населения и малого бизнеса на кредиты.

Важнейшими позитивными событиями 2018 года стали выборы президента России, на которых, как и ожидалось, победил Владимир Путин, а также чемпионат мира по футболу-2018 и рост цен на нефть. Не все из них оказали прямое воздействие на фондовый рынок, но госкомпании однозначно выиграли как от роста цен на нефть, так и от итогов президентских выборов, отсюда и такой мощный рост в противовес остальному рынку. А негативом года стало ужесточение антироссийских санкций США и ожидание введения новых, еще более жестких, санкций, если Конгресс примет такие законы.

2019 год обещает быть сложным. Прежде всего, потому, что неблагоприятной окажется макроэкономическая среда в России. Уже в январе произойдет ряд событий, угрожающих ростом инфляции в стране и снижением реальных доходов и потребительского спроса. Это повышение НДС, рост тарифов на ЖКХ и рост акцизов на ряд товаров. Новые повышения процентной ставки негативно скажутся на динамике реального сектора. В начале года, скорее всего, цены на нефть, обвалившиеся в четвертом квартале 2019 года, останутся низкими. Так что в первом квартале 2019 года динамика фондового рынка, обозначившаяся в 2018 году, в лучшую сторону вряд ли изменится.

Также в следующем году на повестке дня по-прежнему останется ужесточение санкций США против России, хотя есть достаточно высокая вероятность, что ни администрация президента Трампа, ни Конгресс не будут предпринимать каких-либо решительных действий до президентских выборов на Украине, назначенных на 31 марта 2019 года. От того, кто будет избран следующим президентом Украины, будет многое зависеть не только в российско-украинских отношениях, но и в отношениях России с Евросоюзом и США, особенно с США. По нашему прогнозу, кто бы ни стал следующим украинским президентом, качественного прорыва в отношениях России и Украины не произойдет. А значит, и угроза ужесточения санкций США сохранится с высокой вероятностью.

Среди других рисков для российского фондового рынка можно будет назвать динамику фондового рынка США. На фоне новых повышений ставки ФРС возможны обвалы американских фондовых индексов, а это может потянуть за собой и сильную волатильность нефтяных котировок, фондовых и валютных рынков развивающихся стран.

В следующем году можно рекомендовать для инвестиций по-прежнему акции нефтегазового сектора, но речь пойдет о среднесрочных и долгосрочных вложениях. Особенно актуальными будут инвестиции в «дивидендные» акции: прежде всего, в префы «Сургутнефтегаза», «Татнефти», а также в акции «ЛУКОЙЛа» и «НОВАТЭКа». Мы также полагаем, что во втором полугодии заявят о себе и акции «Газпрома», так как по мере продвижения строительства «Северного потока-2» информационный негатив постепенно будет уходить из этих акций.

В других отраслях можно обратить внимание на бумаги «Ростелекома», который стабильно платит высокие дивиденды, а также акции «АЛРОСА», «Полюс», что связано с сильными финансовыми результатами эмитентов. Можно также обратить внимание на подешевевшие в текущем году акции Yandex, так как их падение было связано в основном со слухами о покупке компании «Сбербанком», которые не подтвердились. Ну а если угроза санкций против госбанков будет снята, то во втором полугодии 2019 года можно будет снова обратить внимание на акции и «Сбербанка», и Yandex.

По нашей оценке, в 2019 году валютный индекс РТС будет на уровне в 1000-1200 пунктов, рублевый индекс Московской биржи — 2300-2500 пунктов.