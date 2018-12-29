По итогам торгов 28 декабря индекс МосБиржи вырос на 1,32% до 2358,50 п., а РТС — на 0,9% до 1066,13 п. Рост российского рынка происходил на достаточно позитивном внешнем фоне. Даже нефть смогла найти силы для небольшого роста. К вечеру также стало известно о возможной договорённости между дипломатическими ведомствами РФ и Великобритании о восстановлении численности сотрудников в посольствах друг друга. Хотя британская сторона не подтвердила факт данного соглашения, но на фоне бесконечного потока негативных новостей это стало поводом для надежд. Среди лидеров дня были бумаги «РусАл», которые подорожали на 3,53%. В компании произошла смена председателя совета директоров, что также входит в список требований американского Минфина для снятия санкций. В целом мы полагаем, что процесс вывода из-под американских ограничений может завершиться положительно, но одновременно возрастут среднесрочные и долгосрочные риски потери компанией российской принадлежности. Среди лидеров дня также оказались: «САФМАР» (+4,79%), «НЛМК» (+3,3%), X5 Retail Group (+3,25%). На противоположном полюсе расположились: «Россети» (-1,33%), ЛСР (-1,17%), «МосЭнерго» (-0,99%). Глава «Газпрома» А. Миллер заявил о росте добычи газа в текущем году на 5,7%, а также об укладке 380 км. «Северного потока — 2», что помогло акциям компании подорожать более чем на 1,5%. Активность на рынке продолжила снижаться. К закрытию дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 23,67 млрд рублей.

Сам рубль провёл достаточно спокойные торги, укрепляясь в моменте до 69,235 за доллар. Доллар отступал на глобальном рынке, слабея, в том числе против сырьевых валют. Меж тем нефть удерживала рубль от более сильных движений. Кроме того, конец года всегда связан с ростом спроса на валюту в связи с высоким туристическим периодом. Тем не менее игра по рублю в текущем году завершается ослаблением российской валюты почти на 20%. Однако следующий год может оказаться более позитивным. Внешний долг РФ скорее всего окажется меньше международных резервов, что является весьма редким явлением в мировых финансах. При текущей цене на нефть бюджет остаётся профицитным, хотя и не столь сильно, как при ценах выше $70. Соответственно, некоторое ухудшение финансовых потоков после падения цены на нефть не станет проблемой для государственных финансов. К вечеру пятницы доллар слабел на 0,06% до 69,517, а евро укреплялся на 0,16% до 79,67.

Пятница на американском рынке завершилась неуверенно, но индексы смогли показать плюс по итогам недели: Dow Jones вырос на 2,8%, а NASDAQ взлетел на 4%. Тем не менее потери с начала месяца составляют от 9,8% в Dow Jones до 10,2% в NASDAQ. Прошедший день оказался спокойней предыдущих. Вышло несколько важных макроэкономических отчётов. Чикагский PMI снизился в декабре до 65,4 п. с 66,4 п. в ноябре. Объём незавершённых сделок по продаже недвижимости снизился в ноябре на 0,7%. Из корпоративных историй можно отметить взлёт бумаг Tesla на 5,61% на новостях о новых знаменитостей бизнеса в составе совета директоров. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к вечеру до 2,718%. По итогам дня DJIA снизился на 0,33% до 23062,40 п., а S&P 500 упал на 0,12% до 2485,74 п.

Нефть смогла завершить торги в плюсе, но зафиксировала третью подряд неделю в минусе. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 21 декабря, коммерческие запасы нефти незначительно снизились до 441,4 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,0 млн баррелей, а дистиллятов не изменились. Импорт сырой нефти на отчётной неделе вырос на 233 тыс. баррелей в день до 7,7 млн баррелей в сутки. Средний показатель спроса за четыре недели составил: общие топливные поставки 21,3 млн баррелей в сутки, или +3,4% за год, 9,1 млн баррелей бензина в сутки, или —1,1% за год, а также 4,4 млн баррелей дистиллятов в сутки, или +7,7% за год. Производство нефти в США выросло на 100 тыс. баррелей до 11,7 млн баррелей в сутки. Число активных нефтяных буровых выросло на 2 единицы до 885 штук. И немного о золоте. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust увеличились с 772,67 тонн до 787,67 тонн. По итогам пятницы Brent подорожала на $0,04 до $52,20, а WTI подорожала на $0,72 до $45,33, золото выросло на 0,18% до $1283 за тройскую унцию, или почти +1,9% за неделю.

По итогам пятницы индекс доллара повысился на 0,11% до 95,878 п. Евро завершил неделю на отметке $1,145.

Предстоящие торги в России пройдут при низкой активности участников. Тем более, что американская сессия завершилась без существенных изменений индексов. Соответственно, индексы и рубль проведут субботу вблизи значений на вечер пятницы.