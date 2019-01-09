Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. После весьма пессимистичных настроений в последние дни 2018 года, что привело к итоговым годовым потерям по американским индексам примерно на 10%, рынки активно восстанавливаются. Правительство США частично продолжает находиться в вынужденном отпуске из-за «шатдауна»- отсутствие договорённости по бюджету на фоне разногласий по выделению $5 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой. Уже сегодня на встрече Трампа с представителями Конгресса этот вопрос может быть решен. Ключевом поводом для оптимизма в начале года выступают торговые переговоры США и Китая, которые начались 7 января. Предварительные итоги могут быть также оглашены сегодня.

Ранее мы отмечали стремление Пекина сделать максимум возможного для предотвращения негативного сценария и на текущий момент американская сторона довольна прогрессом по данному вопросу. По крайней мере, если судить по сообщения президента США, в том числе вчерашнему. С 1 января пошлины на товары из Китая не были повышены с 10 до 25%, как и было обещано.

Дополнительную поддержку фондовым индексам оказывает риторика главы ФРС Джерома Пауэлла, который ранее довольно мягко высказался о перспективах повышения ключевой ставки в 2019 году, что является вполне логичной реакцией на коррекцию рынков. Если ранее ведомство сообщало о двух повышениях ставки в ближайшие 12 месяцев, то в ходе последнего выступления глава регулятора просто сообщил об очень внимательном подходе к будущему ужесточению монетарной политики. Однако, основные риски остаются на повестке, поэтому не стоит рассчитывать на безоткатный рост рынков в ближайшие недели.

В России с 1 января состоялось повышение налоговой ставки НДС с 18% до 20%, а также увеличение ряда тарифов. В долгосрочной перспективе это негативно для бизнеса и потребительской активности, однако локально для инвесторов важнее внешняя конъюнктура.

Нефть после провала к 50 долларам за баррель по Brent довольно быстро вернулась к тестированию отметки 60 и имеет неплохие шансы на переход в диапазон 62-64, что вызвано сокращением добычи странами ОПЕК и частичным пересмотром ожиданий по спросу Китая.

Рубль после кратковременного шока и снижения до 71.50 к доллару на «тонком» рынке 3 января активно растет. 15 января ЦБ РФ возобновит покупки валюты по бюджетному правилу, поэтому ниже 66 USDRUB закрепится вряд ли.