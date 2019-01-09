Рынок акций РФ и рубль продолжат расти в начале торгов, считают трейдеры.

Дорожающая нефть и общий спрос на рисковые активы на мировых рынках поддерживает интерес инвесторов к российским активам, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов сохраняется повышения рынка акций РФ по индексу РТС – трейдеры на мировых фондовых площадках по-прежнему демонстрируют оптимистичный настрой, что во многом связано с ожиданиями улучшения отношений США и КНР в сфере торговли, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Сегодня, как ожидается, завершится раунд торговых переговоров на уровне представителей министерств, после чего смогут начаться переговоры на более высоком уровне. На валютном рынке курс рубля после роста в начале года может притормозить в районе диапазона 66 – 66,5 по паре доллар-рубль", — оценил он.

Участники финансового рынка настроены позитивно относительно инвестиций в рисковые активы и будут еще какое-то время отыгрывать позитив на внешних рынках, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Впрочем, не стоит забывать о возобновлении покупок валюты Банком России на рынке для Минфина в середине января, что окажет давление на рубль, а также вероятности возвращения санкционной риторики против РФ, добавил он.

"Так, во вторник конгрессмены США обратились с письмом к Минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Прогноз по курсу USD/RUB на среду — 66,45 – 67,80", — оценил Кочергин.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 1-1,1% на фоне надежд по переговорам КНР и США. В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются с утра на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на 1-2,4%, японский Nikkei 225 — на 1,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,4%.

Стоимость нефти повышается на 1,1% — до 59,36 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1458 доллара против 1,1440 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи и вырос по индексу РТС на фоне значительного укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился 0,7% — до 2389,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,44%, до 1122,90 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 86 копеек – 66,89 рубля, евро — на 75 копеек, до 76,55 рубля, следует из данных Московской биржи.