На первой неделе года индекс МосБиржи поднялся с 2369,33 п. до 2406,50 п., а РТС — с 1068,72 п. до 1118,03 п. Пара EUR-USD почти не изменилась, ослабев с $1,14 до $1,1398. USD-RUB упала с 69,82 до 67,72, а EUR-RUB упала с 80,04 до 77,30. Нефть Brent подорожала на первой неделе с $52,20 до $57,06. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2485,74 п. до 2531,94 п.

Главным событием, которое случилось в период российских праздников, является старт переговоров США и Китая по торговым вопросам. Можно, конечно, говорить об отвратительном старте американских рынков в начале года, но концовка прошлой недели оказалась не столь печальной. Поэтому внимание инвесторов переключилось на факт переговоров, которые могут положить конец торговой войне. Если же они не принесут результата, то текущее ухудшение статистики способно превратиться в ещё более удручающий поток новостей о замедлении мировой экономики.

Ночью в среду отчёт API по запасам нефти. Далее статистика Германии по торговому балансу. Пока немецкая внешняя торговля особой озабоченности не вызывает. Индекс доверия потребителей во Франции может продолжить снижение и на рынке ждут падение показателя до 90,0 п. Безработица в еврозоне могла остаться на уровне 8,1% в ноябре. Банк Канады в этот день примет решение по ставке, но изменений не ожидается. То есть ставка останется на уровне 1,75%. В США выступят представители ФРС: Р. Бостик, Ч. Эванс, Э. Розенгрен. Кроме того, будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. И наконец, картину дня дополнит отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика по торговому балансу. По бумагам «НМТП», «НЛМК», «Татнефти» пройдёт дивидендная отсечка. Бумаги «Ростелеком» будут торговаться последний день с дивидендами (2,5 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию).

Китай в четверг поделится сведениями о состоянии инфляции. Ожидается, что она замедлилась в декабре до 2,1% с 2,2% в ноябре. Рост цен производителей мог упасть до 1,6% с 2,7%. На европейском отрезке торгов стоит обратить внимание на публикацию протоколов ЕЦБ. Американский календарь предполагает публикацию статистики по первичным обращениям за пособием по безработице, расходам на строительство и продажам нового жилья. Кроме того, выступят представители ФРС Дж. Буллард, Ч. Эванс и сам председатель Дж. Пауэлл.

В пятницу статистика промышленного производства выйдет в Италии и Испании. Днём появятся данные по строительству в Великобритании за ноябрь, а также промышленному производству. В США опубликуют статистику по потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI сохранит темпы роста на уровне 2,2%, а вот общий CPI замедлит рост до 1,9% с 2,2% в ноябре. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым и статистика федерального бюджета США за декабрь.

Российский рынок начал свою работу уже во вторник, хотя новогодние и рождественские праздники ещё продолжались. Индекс МосБиржи снизился на 0,7% до 2389,69 п., а РТС вырос на 0,44% до 1122,90 п. Основное влияние на торги оказал укрепляющийся рубль, который с начала года отыграл у доллара почти все потери декабря. Этому способствовала нефть, подорожавшая почти на 10% за полторы недели, а также возвращение спроса на отечественную валюту. Наиболее сильный рост показали бумаги «ЛСР» (+2,63%), «Магнит» (+2,22%) и привилегированные «Ростелеком» (+0,98%). Хуже прочих завершили день: «НЛМК» (-3,57%), «РусАл» (-3,32%), «САФМАР» (-3,18%. Пара USD-RUB укрепилась на 1,26% до 66,885, а EUR-RUB упала на 0,97% до 76,55.

Американский рынок завершил в плюсе третью сессию подряд. Переговоры США и Китая начались 7 января, и рынок возлагает большие надежды на данный процесс. В качестве признака прогресса в прессе указывают на одобрение поставок пяти сортов ГМО семян из США. В целом сам факт переговоров уже действует успокаивающим образом на рынки, хотя им ещё предстоит оценить тревожные прогнозы от ряда корпораций. Впрочем, остаётся нерешённым вопрос финансирования администрации из-за того, что Д. Трамп и демократы не могут договориться по финансированию оборудования границы с Мексикой. Из отдельных бумаг можно отметить рост акций Boeing Co. на 3,79% после сообщений о поставках в IV квартале, которые оказались выше ожиданий рынка. Apple подорожала на 1,91% на заверениях главы компании Тима Кука о том, что экосистема компании ещё никогда не была в столь хорошем состоянии. Впрочем, сложно было ожидать отсутствие вербальной поддержки после того, как был снижен корпоративный прогноз по продажам. По итогам дня DJIA вырос на 1,09% до 23787,45 п., а S&P 500 поднялся на 0,97% до 2574,41 п.

Азиатские рынки также приветствуют ростом переговоры США и Китая. Д. Трамп в очередном твитте сообщил о том, что они проходят очень хорошо и он рассчитывает на заключение сделки. Примечательно, что даже бумаги поставщиков Apple и южнокорейского конкурента Samsung Electronics демонстрировали существенный рост, хотя сама Apple и Samsung снизили прогнозы по выручке на текущий квартал. В качестве признака аппетитов к риску можно также отметить рост доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 2,73% по сравнению с почти 2,54% перед пятничной статистикой по рынку труда в США. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20443,55 п. (+1,19%), Hang Seng — 26561,58 п. (+2,65%), Shanghai Composite — 2567,07 п. (+1,61%).

Нефть получает поддержку как от факта переговоров США и Китая, так и со стороны статистики по запасам. По данным API, на неделе, завершившейся 4 января, коммерческие запасы нефти в США упали на 6,1 млн баррелей. Меж тем, запасы бензина увеличились на 5,5 млн баррелей, а дистиллятов на 10,2 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,4 млн баррелей, а также рост запасов бензина на 4,2 млн баррелей и дистиллятов на 4,3 млн баррелей. Однако оптимизм пока кажется временным. World Bank ожидает, что глобальный экономический рост замедлится в 2019 году до 2,9% по сравнению с 3,0% в 2018 году. Соответственно, надеждой для нефти остаётся соглашение между производителями по сокращению добычи. В частности, Саудовская Аравия объявила о сокращении экспорта в январе. И немного о золоте. Жёлтый металл продолжает демонстрировать ценовую устойчивость, так как многие консервативные инвесторы уже не верят в продолжение бурного роста «бумажных» активов. Резервы SPDR Gold Trust составили накануне 796,53 тонн. К 9:00 мск Brent — $59,53 (+1,38%), WTI — $50,57 (+1,59%), золото — $1283,4 (-0,19%), медь — $5885,26 (+0,51%), никель — $11285 (+0,94%).

Индекс доллара снижался на 0,13% до 95,368 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,146 (+0,17%), GBP-USD — $1,274 (+0,22%), USD-JPY — 108,83 (+0,09%).

Торги в России могут начаться на положительной территории благодаря оптимизму в Азии на фоне переговоров США и Китая. Преодоление хотя бы части торговых противоречий обеспечит сырьевые рынки более устойчивым и предсказуемым будущим. Впрочем, это также позитивно и для рубля, укрепление которого будет сдерживать рост индекса МосБиржи. ЦБ РФ и Минфин возобновят покупки валюты на свободном рынке с 14 января. Соответственно, до конца недели этот фактор не будет оказывать существенного влияния на торги.