Из-за государственных праздников в России торговая активность в первые три сессии на МосБирже в 2019 г. была очень низкой. Исключение составила сессия 3 января — оборот торгов в этот день достиг 10,0 млрд руб. Между тем длинные ОФЗ с фиксированным купоном в целом двигались наравне с суверенными облигациями других развивающихся стран; в частности, доходности 10-летних ОФЗ с начала года опустились примерно на 5-6 бп. Между тем доходности более коротких выпусков выросли на 7-8 бп. Мы полагаем, что в следующие несколько недель наклон кривой может еще уменьшиться: на наш взгляд, в последние недели 2018 г. доходности коротких бумаг снизились необоснованно сильно (так что спред на отрезке 2-10 лет с середины декабря расширился на 25 бп, до 100 бп), и теперь кривая фактически соответствует ожиданиям сохранения ключевой ставки ЦБ без изменений на протяжении 2019 г. На наш взгляд, такая динамика кривой в конце года могла быть обусловлена сезонным повышением спроса на ОФЗ с короткой дюрацией, который с началом нового года должен снизиться, в том числе благодаря запланированному увеличению размещения коротких выпусков (см. ниже).

Вопреки стандартной процедуре Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в эту среду — первый из них в этом году запланирован на 16 января. Как мы и ожидали, Минфин решил увеличить план заимствований на этот квартал, установив его на отметке 450 млрд руб. Эта сумма предполагает недельный объем размещения на уровне около 40 млрд руб. (так как в первом квартале 11 аукционных дней). В этом квартале Минфин планирует сосредоточиться на выпусках со сроком обращения менее пяти лет (около 45% от плана или 200 млрд руб.). На долю выпусков с обращением 5-10 лет и более 10 лет приходится около 35% и около 20% от плана соответственно (160 млрд руб. и 90 млрд руб. соответственно). В целом мы считаем план заимствований Минфина довольно амбициозным. Тем не менее, мы полагаем, что Минфин, скорее всего, продолжит придерживаться консервативной стратегии размещения, что должно ограничить повышательное давление на доходности облигаций на вторичном рынке.