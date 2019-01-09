По предварительной оценке Росстата, инфляция за декабрь достигла 0,8% м/м, что предполагает рост цен на 4,2% г/г в 2018г. Эта цифра превосходит наши первоначальные ожидания (3,8% г/г), но укладывается в верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ (3,9-4,2% г/г). Главная надежда связана с тем, что ускорение инфляции в декабре отражало эффект повышения НДС. В целом, хорошая новость заключается в том, что ускорение роста цен было, главным образом, вызвано продовольственной инфляцией, которая составила 1,7% м/м в декабре, тогда как непродовольственная инфляция составила всего 0,2% м/м за месяц, что предполагает очень низкий трансмиссионный эффект от ослабления рубля. Мы ожидаем, что инфляция может достигнуть 1,0% г/г в январе, составив 4,9% г/г. Первые в этом году данные по недельной инфляции выйдут в эту пятницу; мы ожидаем, что инфляция составит 0,5% за первую неделю января.