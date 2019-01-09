В частности, позитивно были восприняты заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности при необходимости корректировать темпы сокращения баланса ФРС. Напомним, что ранее после декабрьского заседания ФРС, по итогам которого Пауэлл сообщил о том, что политика в отношении баланса ФРС остается на автопилоте, произошла весьма сильная коррекция американского фондового рынка. Более мягкая риторика Пауэлла стала поводом для роста индекса S&P500 на 3% с начала года. Валюты развивающихся стран укрепились на 1.2%. Рост нефти более чем на 10% также в некоторой степени связан именно со смягчением риторики ФРС.

Сегодня смягчение риторики, озвученное Пауэллом, может получить свое подтверждение в публикуемом в 22.00 по Москве протоколе декабрьского заседания ФРС. При таком развитии событий рисковые активы могут получить дополнительный повод для оптимизма.

Вторым ключевым событием недели являются торговые переговоры между США и КНР, продолжающиеся третий день. Заявления Трампа о том, что переговоры с Китаем идут хорошо, выступают поддержкой для рынков. Пара EURUSD находится вблизи отметки 1.145. В первом квартале вероятно ослабление доллара в паре с большинством валют на фоне истории с потолком государственного долга США, который будет достигнут к 1 марта. По мере приближения к данной дате казначейство США, возможности которого выпускать новые долговые бумаги будут ограничены, будет использовать свои депозиты в ФРС (текущий их объем составляет около 400 млрд. долл.). Использование данных депозитов приведет к локальному увеличению долларовой ликвидности, что будет оказывать давление на доллар. С учетом данного фактора ориентир по паре EURUSD на горизонте 3 месяцев составляет 1.16.