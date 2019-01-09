Росстат опубликовал подробную структуру ВВП за 3К18 по методу использования (годовой рост ВВП составил 1,5%). Как показывают эти данные, потребление населения увеличилось на 2,1% по сравнению с 3К17, тогда как в 2К18 его годовой рост составил 2,5%. Такое изменение динамики было обусловлено ускорением инфляции. При этом за 9М18 годовой рост потребления все же был на уровне 2,5%. В инвестиционной активности и чистом экспорте в 3К18 прослеживалась положительная динамика. Годовой рост инвестиций ускорился до 2,8% в 3К18 по сравнению с 1% за 2К18 (за 9М18 он составил 1,9%). Ускорение роста инвестиций (в системе национальных счетов) соответствовало улучшению динамики инвестиционной активности (эти данные были опубликованы ранее).

Тем не менее некоторые расхождения все же прослеживаются, т. к. годовой рост инвестиционной активности составил 5,2%, поскольку инвестиции в системе национальных счетов являются более широким показателем, который также включает в себя некоторые госинвестиции. С учетом позитивной динамики в строительстве в октябре – ноябре можно ожидать, что в 4К18 в этом сегменте продолжился рост. Положительный вклад в ВВП также обеспечил чистый экспорт товаров и услуг. С одной стороны, годовой рост экспорта в 3К18 замедлился до 4,5% по сравнению с 7,5% кварталом ранее (при этом за 9М18 он составил 6,1%), что было вызвано ухудшением динамики реального экспорта металлов (после существенного роста в 1П18). С другой стороны, годовой рост импорта в 3К18 был нулевым, тогда как в 2К18 он достигал 2,8%, а за 9М18 составил 3,2%.

Имеющаяся помесячная статистика предполагает, что за 4К18 импорт мог сократиться, и это еще больше поддержит темпы экономического роста. В целом текущие тенденции указывают на то, что в 4К18 годовой рост ВВП должен был ускориться и приблизиться к 2%. Следовательно, в зависимости от округления, по итогам года темпы роста ВВП будут в диапазоне 1,7–1,8%, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.



