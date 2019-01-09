Ведущие фондовые площадки мира продолжают восстановление на фоне оптимистичных ожиданий относительно прогресса в торговых переговорах между КНР И США. Росту китайских фондовых индексов дополнительно способствуют сообщения о новых стимулирующих экономику Китая мерах, принятых правительством. Президент Трамп не стал вводить чрезвычайное положение в связи с продолжающимися в Штатах политическими трениями. Японский индекс Nikkei и шанхайский CSI 300 на этом фоне прибавляют более 1%, а гонконгский Hang Seng растет в пределах 2%. Европейские площадки открылись ростом в среднем выше 0,5%.

Доходность по десятилетним казначейским облигациям США сегодня закрепилась выше 2,72%, что может означать определенное ослабление аппетита к риску. Спред доходностей между «десятилетками» и «двухлетками» остается положительным. Золото торгуется в слабом минусе. Нефть марки Brent продолжает дорожать, приближаясь к $59 за баррель. Таким образом, настроения инвесторов говорят о сохраняющемся желании покупать, хотя активность этих покупок несколько снижается. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 вырастет на 0,2%, до 2580 пунктов.

Из важных макроэкономических новостей сегодня стоит обратить внимание на публикацию протоколов декабрьского заседания ФРС, на котором регулятор объявил о смягчении монетарной политики в 2019 году и снижении количества планируемых повышений ставки. Протоколы смогут больше рассказать о текущем балансе рисков, которые сподвигли чиновников к более мягкому решению.

Техническая картина говорит о приближении S&P500 к важному уровню 2580 пунктов, где возможна приостановка движения. Впереди у индекса 100-недельная средняя в районе 2615 пунктов и 50-дневная на уровне 2645. Успешное закрепление индекса выше этих отметок позволит с большей уверенностью говорить об успешном прохождении дна и начале «бычьего» тренда. Пока же индекс RSI остается ниже 50 — уровня, который необходимо преодолеть для подтверждения начала уверенного движения вверх и завершения коррекции.