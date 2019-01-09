Настрой рынка в отношении рисков существенно улучшился по сравнению с началом года. Во-первых, в США вышли очень сильные данные по рынку труда за декабрь, которые ослабили опасения инвесторов относительно возможной рецессии в американской экономике. Во-вторых, глава ФРС Джером Пауэлл в прошлую пятницу заявил, что регулятор внимательно прислушивается к сигналам, которые посылает рынок. С учетом нестабильности, которая наблюдалась на глобальном рынке в конце 2018 года, такое заявление может означать, что ФРС готова замедлить повышение ставок, и в текущем году ставка

Федрезерва в первый раз будет повышена, вероятно, не ранее июня. Два перечисленных фактора усилили интерес к рискам, а дополнительную поддержку оказал оптимизм, связанный с торговыми переговорами между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп, похоже, стремится к заключению соглашения с КНР, чтобы поддержать финансовые рынки.

Конец 2018 года оказался непростым для рубля: за последнюю неделю ушедшего года он подешевел более чем на 2% относительно доллара США, который проверил на прочность отметку 70 руб. В основном это было вызвано спросом на валюту со стороны населения ввиду сезонных факторов и геополитических опасений. То же самое относится и к локальным компаниям, многие из которых, вероятно, погашали валютные кредиты в российских банках, заменяя их рублевыми (этот процесс наблюдается последние два месяца). При этом на фоне падения цен на нефть экспортеры не стремились увеличить продажи валюты на рынке. С начала года рубль сумел восстановить позиции благодаря активизации спроса на риск и восстановлению нефтяных котировок. Но при этом объемы торгов были крайне малы в связи с новогодними праздниками. Мы полагаем, что рубль может укрепиться еще на 2–3%. Кроме того, локальный спрос на валюту, скорее всего, снизится, а экспортеры, накопившие существенные ее объемы, могут начать активно ее продавать – например, для выплаты промежуточных дивидендов.

Наиболее очевидный пример – ЛУКойл, который в пятницу выплатит акционерам 70 млрд руб.

Возможно и улучшение внешнеполитического фона – если Конгресс США не представит возражений, 18 января могут быть отменены санкции в отношении РУСАЛа. Впрочем, здесь ситуация остается неопределенной – глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер предложил рассмотреть резолюцию с отказом в отмене санкций, и если Конгресс не одобрит эту резолюцию до указанной даты, санкции против РУСАЛа должны быть отменены.

Сегодня восприятие рискованных активов может улучшиться, если появится новая позитивная информация о ходе торговых переговоров между США и КНР. Инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания ФРС США (22:00 мск), который может указать на намерения Федрезерва следовать более осторожным курсом, чем ожидалось ранее. Рубль, вероятнее всего, будет колебаться у отметки 67 за доллар, но может вечером укрепиться на 0,5–1% благодаря росту цен на нефть и активизации спроса на риск.

Процентные ставки: валютной ликвидности на рынке достаточно, ОФЗ могут следовать за рублем. В конце прошлого года и на прошлой неделе российский рынок облигаций был неактивен в связи с новогодними каникулами.

На рынке овернайт, вопреки обычной практике, не наблюдалось снижения ставок валютных свопов. Это значит, что на рынке достаточно валютной ликвидности, и такая ситуация может сохраниться в течение ближайших месяцев благодаря сильным показателям счета текущих операций.По предварительным оценкам, в декабре помесячный рост потребительских цен в России составил 0,8%, ускорившись с ноябрьских 0,5%. В итоге годовая инфляция достигла 4,2% по сравнению с 3,8% в конце ноября (в декабре 2017 года помесячный рост цен составил 0,4%). Такое изменение было связано с ускорением продовольственной инфляции: в декабре она составила 1,7% в помесячном выражении (против 1% в ноябре), в результате чего годовой рост цен на продукты питания достиг 4,7% (в ноябре он составлял 3,5%). ЦБ также опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения, которая в декабре повысилась на 0,4 п. п. до 10,2. С учетом того, что инфляция в январе ускорится в связи с повышением НДС и потенциальным высоким темпом роста цен на продовольствие инфляционные ожидания могут повыситься еще больше. На этом фоне рыночные ставки растут, отражая возможность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ в 1К19. Впрочем, стабилизация рубля, улучшение восприятия рисков, восстановление цен на нефть и потенциальное исключение РУСАЛа из санкционного списка увеличивают шансы на то, что ЦБ воздержится от повышения ключевой ставки.

В случае укрепления рубля на 0,5–1% доходность ОФЗ может снизиться на 5 б. п., прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.