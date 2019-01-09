К середине первой рабочей недели 2019 года рублевой валюте удается удерживать позиции вблизи 67. Укреплению курса рубля в начале года поспособствовали как восстановление цен нефтяного рынка, так и умеренное возвращение инвесторов к покупке риска.

На мировых рынках формируется январский риск-он. Позитивные сигналы приходят от американских монетарных властей. Пауэлл в своих последних заявлениях подал рынкам «уникальный» для текущего периода сигнал – планы ФРС по сокращению своего баланса могут меняться в зависимости от рыночной ситуации. Такая же «гибкость» продолжает наблюдаться в риторике регулятора и в отношении траектории повышения ставок. Данные монетарные сигналы позволили инвесторам в определенной мере проигнорировать макроэкономический негатив, который пришел как со стороны данных экономической активности в США – индекс ISM mfg в декабре резко снизился с уровней 59,3 до 54,1 пунктов, так и со стороны данных китайской статистики – промышленный PMI снизился до уровня 49,4 с уровня 50 пунктов, PMI Composite в декабре опустился на отметку 52,6 против 52,8 в ноябре в 2018 года.

Определенный позитив в отношении рисковых активов формируется также со стороны состоявшихся торговых переговоров между США и Китаем. Заметим, что позитивный эффект от данных приговоров сейчас достаточно ограничен – переговоры завершились «без конкретики» и, по словам Трампа, прошли хорошо. Участники рынка так и не получили информации о дальнейших конкретных шагах обеих сторон на пути к достижению торгового компромисса. Временный позитивный импульс рынки также получили от очередных смягчающих мер китайского ЦБ.

Что касается российских активов, то курсу рубля удалось укрепиться на общей позитивной волне. Более того, восстановление нефтяного рынка к уровням 60$/барр. способствовало данному восстановительному движению. В свою очередь заметим, что основные риски для РФ полностью сохраняют свое присутствие. На наш взгляд, в очередной раз одной лишь активизации темы санкционных пакетов для РФ будет достаточно для еще одного витка ослабления курса рубля.

Чтобы избежать девальвации, российскому активу, по нашим оценкам, необходима фиксация нефти на уровнях 60$ с дальнейшим повышательным движением к уровням 70$, а также положительный «прорыв» в торговых переговорах США и Китая. Заметим, что даже при развитии событий в данном ключе динамика рубля будет определяться уровнем жесткости антироссийских санкций, которые, на наш взгляд, в том или ином виде могут быть приняты в конце марта этого года.

Если говорить о перспективе для курса рубля до конца недели, то мы полагаем, что текущего оптимизма на рынке при продолжении восстановления нефтяного рынка может хватит для фиксации курса рубля на уровнях 66,2-67,7.