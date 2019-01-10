По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом на фоне опубликованного протокола комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,41%, закрывшись на отметке 2584,96 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,39%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,87%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 2,719%.

В 2018 году американский регулятор пользуясь благоприятными экономическими условиями четыре раза повышал базовую процентную ставку доведя ее до 2,25-2,5% годовых. На данном этапе многие функционеры ФРС склоняются к более гибкой политике, которая по их мнению будет учитывать не только внутреннею, но и внешнюю экономическую конъюнктуру, где основными рисками по — прежнему остаются весьма скромные перспективы роста мировой экономики на фоне торговых войн, а так же политической и экономической неопределенности в Европе. В связи с чем в текущем году ФРС США не исключает два повышения ставки вместо трех запланированных ранее.

Таким образом из данного протокола можно сделать вывод, что Федеральная резервная система на каком — то отрезке времени готова лишь взять паузу в череде повышения процентной ставки, но не готова кардинально менять свои планы, целью которых является озвученный ранее уровень процентной ставки вблизи трехпроцентной отметки.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 4,69%, закрывшись на отметке $61,37 по эталонному сорту Brent.

В среду мажорным настроениям на рынке "черного золота" способствовали заявления Саудовской Аравии о более значительном чем заявлено в условиях сделки ОПЕК+ сокращении добычи нефти и позитив на заокеанских биржевых площадках, связанный с очередным раундом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Однако на мой взгляд сейчас как и в декабре нефтяные цены больше привязаны к динамике заокеанских бирж нежели к реальному спросу-предложению, в связи с чем при смене настроений игроков, которые могут разочароваться итогами торговых переговоров, нефтяные фьючерсы Brent и WTI рискуют скорректироваться.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,02% закрывшись на отметке 2414,13 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2395 и 2380 пунктов, сопротивления расположены на 2420 и 2450 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112900 пунктов. Сопротивления расположены на 115000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,74, прибавив 0,21% по отношению к американскому доллару.

Поддержку национальной валюте по-прежнему продолжают оказывать растущие цены на нефть и временный позитив на развивающихся рынках. Тем не менее в сложившейся ситуации укрепление рубля не носит ярко выраженный характер и его потенциал скорее всего будет ограничен отметками 66, в лучшем случае 65 за доллар.