Перед началом торгов на российском рынке сегодня внешний фон оцениваем как умеренно позитивный. Два основных фактора, обеспечивших сильное начало года, продолжают оказывать поддержку мировым индексам. Очередной раунд торговых переговоров США и Китая был завершен вчера. По мнению Пекина, стороны заложили благоприятный фундамент для дальнейшей работы. Встреча, на наш взгляд, являлась скорее технической, поэтому важных заявлений по ее итогам не произошло. Тем не менее, участники рынка настроены оптимистично, что выражается в продолжении роста мировых площадок. Опубликованные протоколы с последнего заседания ФРС подтвердили, что регулятор США стал более осторожен в своих оценках и будет не так уверенно повышать ключевую ставку, как это происходило в 2018 году.

Члены FOMC в ходе декабрьской встречи отмечали повышенную волатильность акций и уход инвесторов от рисков, среди которых торговый спор, Brexit и обеспокоенность относительно глобального роста. В то же время макроэкономические показатели, согласно протоколам, остаются весьма неплохими, однако этот тезис менее очевиден после ухудшения данных по безработице, которая по итогам 2018 года составила 3.9% при ожиданиях 3.7%. Это позволяет рассчитывать на смягчение курса и даже игнорировать продолжающиеся вынужденные каникулы правительства и ряда госучреждений, а также слабые корпоративные новости.

Глобальные риски с повестки не уходят, что выражается в поступательном росте цен на золото, хотя отчасти это следствие текущей слабости доллара.

Apple накануне сообщила о сокращении производства новых смартфонов на 10% в 1 кв. 2019, но все равно закрыла день в плюсе. Инфляция в Китае в 2018 составила 2.1%, что оказалось лучше предварительных прогнозов. Порадовала и статистика по безработице в Европе, уровень которой сейчас составляет 7.9%, тем самым вернувшись к показателям января 2009.

Нефть марки Brent прибавила 4.5% на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+. После нескольких дней активного роста волатильность сырья может временно пойти на спад, но возвращение в диапазон 62-64 актуально.

В аутсайдерах российской фондовой секции Rusal и En+ после того, как Конгресс США запросил дополнительные консультации у Минфина по снятию санкций с компаний. Сегодня Мнучин должен обсудить с демократами данный вопрос. При положительном исходе эти бумаги способны прибавить 3-5%.