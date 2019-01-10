Рынок акций РФ и рубль в начале торгов окажутся под давлением ряда факторов, считают трейдеры.

Дешевеющая нефть и неопределенность в вопросе "шатдауна" американского правительства понизят аппетит на рисковые активы на мировых рынках, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на то, что внешний фон в целом остается сравнительно благоприятным, в краткосрочной перспективе не исключено некоторое "охлаждение" активности покупателей на рынках акций в целом из-за действия факторов неопределенности, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

К ним, в частности, следует отнести перспективы возобновления работы правительства США в полном объеме, которые стали менее определенными после безрезультатных переговоров президента США Дональда Трампа с представителями демократической партии, добавил он.

При открытии российского рынка рубль может оказаться под небольшим давлением на фоне дешевеющей нефти, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Прогноз по курсу доллара — 66,5-67,55 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,4-0,9% на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются с утра на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1,3%, японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,1%.

Стоимость нефти уменьшается на 1% — до 60,84 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1555 доллара против 1,1543 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос, отыгрывая повышение мировых фондовых рынков и дорожающую нефть. Основные биржевые индексы РФ обновили максимумы текущего года, отмечают трейдеры.

Так, к закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 1,02% — до 2414,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1035,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 14 копеек – до 66,75 рубля, евро вырос на 55 копеек, до 77,10 рубля, следует из данных Московской биржи.