Первый рабочий день нового года рынок ОФЗ начал на очень позитивной ноте на фоне ралли в суверенных бумагах других развивающихся стран и укрепления цен на нефть в последние несколько дней. Наклон кривой снизился: доходности длинных выпусков опустились на 22-27 бп, среднесрочных — на 14-25 бп на фоне активных покупок со стороны зарубежных институциональных инвесторов с утра. Доходности коротких выпусков в целом не изменились. Исключение составили ОФЗ-26208 и ОФЗ-26210, которые прибавили в доходности 18-23 бп. Между тем флоутеры опустились в цене на 5-10 бп. Что касается индексируемых на инфляцию выпусков, реальная доходность ОФЗ-52001 снизилась на 5 бп, а ОФЗ-52002 — практически не изменилась. Оборот торгов на МосБирже составил 22,2 млрд руб., превысив среднедневной оборот за месяц. 10-летние суверенные облигации других развивающихся стран преимущественно опустились в доходности на 1-10 бп. Исключение составили 10-летние выпуски Мексики и Индонезии, которые прибавили в доходности 7 бп и 2 бп соответственно.
ОФЗ: послепраздничное ралли
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190110/829601402.html