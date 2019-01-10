На бирже есть все предпосылки для падения S&P на 1% и более. Рынок акций США рос 4 дня подряд. За это время S&P 500 увеличился на +5,6% — до 2584,96; Dow 30 – на +5,3%, до 23879,12 пункта. Вчера оба индекса выросли на +0,4%.

Главным фактором этого роста были переговоры Америки и Китая, продлённые на один день. Но они завершились только констатацией прогресса обсуждения. Лобби бизнеса США отметило необходимость уточнить детали и снизить пошлины. Схемы выхода из пике могут быть выработаны ко встрече помощников по торговле позже в январе. На отношения с Китаем приходится значительная часть сбыта промтоваров. Фактор временно становится разочарованием из позитивного.

Другим важным аспектом было улучшение ситуации в экономике. Например, оптимистичные данные по занятости в США. Рост биржи в новогодние праздники вызывался среди прочего тем, что ФРС пояснила комментарии об ужесточении ДКП на автопилоте словами об активном воздействии ставкой на экономику на фоне сжатия баланса. Тем не менее вышедшие в среду протоколы декабрьского заседания показали, что масштабы и сроки ужесточения монетарной политики «стали менее ясными» из-за волатильности фондовых рынков и увеличения политической и экономической неопределенности. Синхронные индикаторы деловой активности отнюдь не однозначны. На 20:45 мск намечено участие главы ФРС во встрече экономического клуба Вашингтона.

В США начинается сезон отчётности. В течение ближайшей недели будут раскрыты квартальные показатели, например, банков. Пока отчитывающиеся компании, включая домостроителя Lennar и ритейлера J.C. Penney, не блещут ростом выручки.

Переговоры о полном возобновлении работы федеральной власти завершились неудачно. Президент расходится с парламентариями в оценке потребности в стене с Мексикой. На этом фоне Fitch пригрозило США потерей кредитного рейтинга ААА. Всемирный банк понизил прогноз по мировой экономике.

На бирже намечается уход в качество. Традиционно этому сопутствует падение доходности трежерис. На этот раз по десятилеткам она уже 2,69%, тогда как по 3-месячным векселям целых 2,43%. Разница всего в 26 базисных пунктов говорит о шансах на инверсию кривой.

На графике S&P 500 шагом 4 часа 14-периодичный осциллятор относительной силы приближается к типичному для этой тенденции понижения значению в средней зоне, от которого отваливается с ноября.

Пятидесятая средняя превышена не критично, и индикатор истинного диапазона из системы направленного движения сигнализирует о продолжении тренда.

Назревает повторная проверка уровня коррекции Фибоначчи около 2400 на 23,6% предшествовавшего тренда вверх. При худшем сочетании фактора Китая и временного отсутствия части федеральной власти в США есть риск спуститься к линии этого тренда около 2222.

Если на бирже продолжится рост, это потому, что экономика успешно развивается, занятость растёт, оснащённость технологиями повышается, и отчётность ещё удивит. Кроме того, SEC тормозит одобрение многомиллиардных IPO по случаю приостановки деятельности федеральной власти.