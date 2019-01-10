Шатдаун затронул деятельность Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC): она вынуждена приостановить работу по первичным публичным размещениям. Это негативно сказывается на компаниях, остро нуждающихся в дополнительном финансировании, необходимом для развития. Прежде всего эту проблему ощущают на себе небольшие компании, которые с помощью привлечения капитала через IPO могли бы решить операционные задачи. Для крупных компаний с сильными балансовыми позициями, таких как Uber и Lyft, отсрочка IPO не несет угрозы. Дело в том, что первичное размещение планируется, в том числе, исходя из графиков фискальных отчетов. Если SEC не успеет обработать финансовую отчетность до середины февраля, претендентам на выход на публичный рынок потребуется ждать следующего фискального квартала. В целом можно сказать, что любая неопределенность негативна для циклов движения капитала. Это касается также и рынка венчурных инвестиций, но текущая приостановка работы американского правительства пока оказывает на него лишь ограниченное влияние. Несмотря на то что уже через пару дней текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории, срок в 21 день не так критичен для движения капиталов на венчурном рынке.

Вместе с тем шатдаун в целом и продолжительная приостановка работы SEC в частности негативно влияет на настроения инвесторов. Следует отметить, в случае продолжительного шатдауна Fitch может снизить рейтинг США с высшей ступени «ААА», вызвав этим новую волну негатива на фондовых биржах. В таких условиях IPO будут проходить по низким оценкам, поэтому окажутся для дебютантов на открытом рынке не столь успешными, как могли бы. Если же компаниям придется отложить размещение до восстановления роста на фондовых площадках, то оно способно стать более удачным, даже чем планировал сам эмитент.