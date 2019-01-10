• Главные события 2019 г. ожидаются в его первой половине: в начале марта истекают 90 дней, отведенных для торговых переговоров между США и Китаем по вопросу торговых пошлин, а на конец месяца запланирован выход Великобритании из ЕС.

• Пока переговоры между США и Китаем продвигаются в позитивном ключе, что придает рынку большой оптимизм.

• В конце марта состоятся президентские выборы на Украине, а в апреле возможны новые санкции против России. На первое полугодие 2019 г. намечены муниципальные и парламентские выборы во многих странах Европы, в частности, в Словакии, Финляндии, Ирландии, Германии и т.д. Смена властей в регионе станет самой массовой за последние несколько лет.

• В 2019 г. Европа может стать одним из главных поставщиков рисков на мировые рынки: в апреле Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии, если не будут достигнуты соглашения по дефициту бюджета страны, который пока превышает действующий норматив в 2% от ВВП. Кроме того, в конце октября истекает срок полномочий действующего главы ЕЦБ.

• Помимо голосования в Европе, внимание инвесторов будет приковано к президентским выборам в ЮАР. Рынок также будет следить за регулярными заседаниями глобальных центральных банков; для нас первоочередное значение имеют ФРС США и ЦБ РФ. Во многом волатильность на глобальных рынках будет определяться темпами роста ключевой ставки и долларовой доходности КО США, которые, согласно нашей стратегии на 2019 г., будут низкими. Мы считаем, что ФРС сохранит мягкую риторику, и мы не увидим рост ставок раньше июня. В таком случае спрос на рисковые активы в первом полугодии 2019 г. повысится.

Лучшие активы с начала года в долларах США

• Как мы и предполагали в нашей стратегии на 2019 г., лучшую динамику показывают развивающийся рынки: MSCI Brazil +9,3%, MSCI Mexico +6,5% и MSCI Russia +5%.

• Значительно больший рост наблюдается подсекторах: Brazil utilities 14% и Brazil O&G +13,5%.

• Для многих секторов нефть выступает основным драйвером роста. Сырье занимает первое место по доходности с начала года, подорожав за это время уже более чем на 10%.

• На этом фоне укрепляются валюты развивающихся стран, такие как бразильский реал и российский рубль +4%.

• На развитых рынках наибольший рост показывают сектор интернет-ритейла S&P 500 +9% и коммуникационных услуг +7,5%.

Худшие активы с начала года в долларах США

• На фоне роста нефти, хуже всех торгуются турецкая лира —4%, мягкие товары (soft commodities) (-3%) и доллар США (-0,5%). Под давлением КО США остаются и цены на медь.

• MSCI Korea (-1,2%), MSCI S Africa (-1,2%) и MSCI India (-0,9%).

Лучшие и худшие акции в долларах США

• Наибольший рост показывают компании S&P 500, в том числе Celgene (+37%), Nektar Therapeutics (+24%), Hess Corp (+20%), Netflix (+19,6%) и Incyte (+18%).

• В локальной валюте активно прибавляют X5 Retail Group (+9,3%), Mail.ru (+6,2%), МТС (+5,3%) и Магнит (+5%). В основном потребительский сектор что не удивительно учитывая мощное падение в прошлым году.

Лучшие и худшие облигации с начала года в долларах США

• Самый динамичный рост (более 4%) наблюдается у перепроданных длинных выпусков PEMEX 41-47, за которыми следует Россия 47 (+4%), Mexico 48 (+3,7%) и все, что продавали активно в 2018 г.

• В целом, как и ожидалось, растут суверенные длинные выпуски PEMEX, Petrobras, Gazprom 37, Russia 47, VTB perps и VEB 25.

• Как следствие, под давлением находится суверенный долг Турции в долларах США – длинные выпуски облигаций дешевеют более чем на 2%. Банковские выпуски торгуются с небольшим плюсом.