Немного ухудшились сегодня инвестиционные настроения на мировых финансовых рынках. Негатив и факторы риска вновь приходят из Америки, где уже 20-й день продолжается “шатдаун”, и уже завтра он станет самым затяжным за всю историю. Не исключено, что уже в ближайшие дни от безвыходности Трамп объявит о введении чрезвычайного положении в стране, чтобы задействовать резервы Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой, из-за которой собственно, весь цирк и происходит. Рано или поздно, бюджет США на 2019 год всё же будет согласован, и рынки вздохнут с облегчением, но вряд ли и этого позитива хватит надолго. Из-за текущей политической ситуации в США рейтинговые агентства уже начали говорить о возможном понижении суверенного рейтинга Америки. Не исключено, что они перейдут от слов к делу уже в марте или апреле, когда очередной “шатдаун” начнётся из-за проблем с повышением потолка госдолга США. Если Трампу сейчас не удаётся договориться с демократами из-за небольшой суммы в 5 млрд. долларов для строительства стены, то можно только представить, как сложно ему будет добиться повышения потолка госдолга хотя бы на 500 млрд. долларов, при том, что дефицит бюджета как был высоким, так и остался.

В азиатском регионе торги прошли преимущественно в красной зоне, хотя потери по индексам скромные, в пределах 0.5%. Лишь японский Никкей просел почти на 1.5%. На Европейских площадках потери по биржевым индексам в первой половине дня тоже в пределах 0.5%. Фьючерсы на Америку снижаются на 0.6%. Пока сильнейший уровень сопротивления по флагманскому американскому индексу SP500 находится на отметке 2600 пунктов и пройти его без нового сильного позитива не получится. С прицелом на весь первый квартал нужно готовиться к сильной турбулентности на всех фондовых рынках.

Российский рынок акций на фоне внешнего негатива выглядит немного лучше остальных. Рублёвый индекс Московской биржи показывает рост на 0.1%, осваивая рубеж 2415 пунктов, при этом валютный РТС показывает нейтральную динамику, торгуясь в районе 1135 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции Магнита, прибавляющие почти 2% и тестирующие сопротивление 3770 рублей. В аутсайдерах бумаги Иркута, теряющие более 8% на новостях о том, что американские санкции перекрыли поставки материалов из США и Японии для композитного крыла самолета МС-21. Сложности с поставками грозят задержкой запуска самолета в серию с 2020 года на несколько лет. Аэрофлот подрастает более чем на 2% и почти по 1% прибавляют многие активы из сектора электроэнергетики. Акции Ростелекома снижаются на 3% после дивидендной отсечки.

Цены на нефть после вчерашнего взлёта почти на 5% сегодня теряют скромные 0.6%. Нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 61$, а к WTI в районе 52$ за баррель. Очень похоже, что и тут большая часть технического отскока уже реализовалась, и дальнейший потенциал роста составляет не более 5-10%. Если вдруг появится новый сильный негатив для рынков акций, нефть быстро спикирует вниз. Индекс промышленных металлов, как и цены на золото, пока показывает нейтральную динамику, при этом в золоте потенциал роста пока сохраняется.

Российский рубль в паре с долларом теряет 0.45%, вернувшись к отметке 67. В ближайшую пятницу Минфин РФ объявит о параметрах покупки валюты в ЗВР со следующей недели, поэтому небольшое давление на нацвалюту может возобновиться. Ключевая валютная пара евро/доллар поднялась выше 1.15, а сам индекс доллара находится на рубеже 95 пунктов, повышаясь на 0.25%.

До конца дня сохранится умеренно-негативный настрой на финансовых рынках. Политический тупик в США может в любой момент привести к ещё одной волне коррекции по всем рисовым активам.