Индекс Мосбиржи по итогам 2018 г. вырос на 12,3% — до 2369 пунктов, продемонстрировав завидную устойчивость к внешним шокам и негативу. Но в значительной степени это обусловлено ослаблением рубля, высокими ценами на нефть на протяжении большей части года и дивидендными ожиданиями.

Как мы и ожидали, 2019 г. начался на позитивной ноте: вслед за мировыми фондовыми рынками индекс Мосбиржи с начала года уже прибавляет почти 2%. Этому способствовал в том числе и рост нефтяных котировок, которые прибавили с локального декабрьского минимума почти 24%.

Прошлый год складывался для нефти очень противоречиво: достигнув в октябре своих многолетних максимумов в $85 за баррель, нефть марки Brent ушла в крутое пике вслед за падением американского рынка акций. В итоге год завершился на отметках ниже $55 за баррель, а 25 декабря котировки опускались до $49 за баррель. Рост начала 2019 г. с одной стороны явился отражением позитивной динамики на фондовых площадках, с другой – был подогрет статистикой о снижении добычи станами ОПЕК до 32,6 млн б/с в декабре, а с января ОПЕК+ сократят добычу на 1,2 млн б/с с уровней 2018 г.

«Нефтяная история» вывела в лидеры года на российском фондовом рынке сырьевые компании: сочетание высоких цен на "черное золото" и слабого рубля стало причиной стремительного роста финансовых показателей и капитализации экспортеров сырья. Также хорошо закончили год компании сектора металлургии и добычи, так как падение рубля компенсировало негативный эффект от снижения цен на металлы.

В аутсайдерах года остались сектора, ориентированные на локальный спрос – потребление, транспорт и финансовый сектор. Здесь и тенденции к сокращению реальных располагаемых доходов россиян, которые бьют по ритейлу и перевозкам, и сохраняющиеся санкционные риски, которые ставят под удар кредитные организации.

В 2019 г. с большой долей вероятности сохранят свою привлекательность сырьевые компании, также интересными будут инвестиции в «дивидендные» акции и американский фондовый рынок.

Рубль по итогам прошлого года ослабел к доллару почти на 17%, но уже в начале этого отыграл почти 4% и укрепился до 66,86 руб./$. На следующей неделе ЦБ возобновит покупки в рамках бюджетного правила, в связи с чем вероятен очередной раунд ослабления рубля.