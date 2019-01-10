В 2018 году большая часть мировых фондовых индексов оказалась в минусе. Индекс MSCI World, отражающий динамику всех фондовых рынков мира, снизился на 10,4%, а индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets – на 16,6%. В то же время индекс МосБиржи вырос на 12,3%, несмотря на две волны санкций. Однако индекс РТС, отражающий изменение активов в долларах, все же просел на 7,4% из-за существенного ослабления рубля к доллару на 20% за год. Положительная динамика российского фондового рынка в основном была связана с ростом акций нефтегазового сектора на фоне увеличения цен на нефть.

В 2019 году сохранится актуальность экспортоориентированных компаний, поскольку не ожидается существенного укрепления рубля в I полугодии 2019 года на фоне возобновления покупки валюты на открытом рынке со стороны ЦБ РФ с 15 января, а также возможных санкций США против России. Последние две волны санкций в апреле и августе 2018 года привели к ослаблению рубля к доллару совокупно более чем на 15% за эти два месяца. Снижение курса рубля выгодно для российских экспортеров, поскольку они получают дополнительную выручку в рублях. Российские экспортоориентированные компании сосредоточены в секторах нефти и газа, металлов и добычи, химии и нефтехимии. Положительным фактором данных секторов также выступит высокая средняя ожидаемая дивидендная доходность. К примеру, в 2019 году она может достигнуть 10% в секторе металлов и добычи. В данном секторе могут быть интересными акции «Норильского никеля», алмазодобывающей компании «Алроса», сталелитейной компании «ММК». В нефтегазовом секторе актуальны для покупки акции «Лукойла» благодаря программе обратного выкупа, «Газпром нефти» на фоне завершения основной программы капвложений и акции «Газпрома» благодаря ожидаемому повышению дивидендов.

В 2019 году средняя дивидендная доходность индекса МосБиржи достигнет рекордных 7%. В условиях ослабления рубля капитал инвесторов перетекает из компаний, ориентированных на внутренний рынок в экспортеров. Тем не менее высокая дивидендная доходность может поддержать компании, ориентированные на внутренний рынок, к которым относятся банки, телекомы, энергетика и другие. В банковском секторе основное внимание будет сосредоточено на акциях «Сбербанка», дивидендная доходность по которым достигнет 9-10%, в телекомах – на акциях «МТС» со стабильными дивидендными выплатами, в энергетике – на акциях «ФСК ЕЭС» с дивидендной доходностью выше 10%. Если ЦБ РФ решит поднять ключевую ставку на заседании в феврале или марте, а также задумается над пересмотром программы покупки валюты на открытом рынке, то рубль сможет найти поддержку, что окажет положительное влияние на сектора, ориентированные на внутренний рынок.

В I полугодии 2019 года рынок облигаций может остаться под давлением из-за ожидаемого ужесточения монетарной политики ЦБ РФ для сдерживания инфляции, которая может достигнуть 5,5-6% в годовом выражении в марте-апреле в результате повышения НДС до 20% в 2019 году, а также работы бюджетного правила, оказывающего давление на рубль. Кроме того, возможный ввод санкций на российский госдолг окажет существенное давление на государственные облигации. Данные факторы могут привести к тому, что стоимость облигаций снизится, а средняя доходность по государственным облигациям поднимется с текущих 8,5% годовых до уровня выше 9% годовых, корпоративных – с 8,9% годовых до 9,5% годовых.

Прогноз по российскому рынку в 2019 году умеренно позитивный. Динамика рынка во многом будет определяться внешними факторами, а также ожидаемыми высокими дивидендами компаний. В данных условиях необходим сбалансированный инвестиционный портфель. В I полугодии 2019 года в связи с наличием негативных факторов для рубля инвестору, осуществляющему вложения на российском фондовом рынке, было бы актуально держать около 50% портфеля в акциях экспортоориентированных компаний, а еще около 40% сосредоточить в акциях с высокой дивидендной доходностью, ориентированных на внутренний рынок. Оставшиеся 10% останутся в денежных средствах, которые могут быть использованы на докупку просевших акций в случае введения санкций на Россию со стороны США. Рынок облигаций может повысить свою инвестиционную привлекательность во II полугодии 2019 года, если ЦБ РФ подаст сигналы к смягчению денежно-кредитной политики.