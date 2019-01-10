В декабре 2018 года индекс потребительских цен в России, по данным Росстата, превысил все официальные прогнозы, увеличившись до 4,3% (в годовом исчислении). А за декабрь инфляция по сравнению с ноябрем выросла на 0,8%, при этом в ноябре инфляция составила только 0,5% к октябрю. Однако итоги 2018 года оказались вовсе не такими уж грустными и преподнесли приятный сюрприз: за январь-декабрь 2018 года инфляция составила к аналогичному периоду 2017 года только 2,9%, что оказалось ниже значения 2017 года, когда цены выросли за год на 3,7%. Ну и теперь с этой официальной цифрой в 2,9% нам придется жить целый год, хотя на фоне роста декабрьской инфляции, она выглядит слишком уж оптимистичной.

В декабре прошлого года инфляция скакнула в годовом исчислении из-за роста цен на продовольствие, которые повысились на 4,4% год к году, даже больше, чем цены на непродовольственные товары, включая бензин и стоимость услуг. Лидерами роста по ценам за декабрь в годовом исчислении стали сахар-песок (на 28,3%), яйца куриные (почти на 26%), мясо и птица (на 9,7%). Отметим, что самую сильную динамику роста в декабре за месяц показали яйца, рост цен на которые к ноябрю составил 15,4%. Причиной подорожания яиц, равно как и мяса птицы, стал рост цен на корма, а сахара – низкая урожайность сахарной свеклы. Но, по всей видимости, такой резкий скачок цен на куриные яйца в декабре стал следствием отложенного повышения цен – на этот продукт цены начали расти только в конце 2018 года, в то время как на ряд других продуктов цены плавно повышались с начала четвертого квартала прошлого года. В то же время за весь 2018 год цены на куриные яйца повысились всего на 2,7%, а на сахар-песок, подсолнечное масло, крупы и макаронные изделия цены, если верить Росстату, даже снизились.

Цены на автомобильный бензин в декабре 2018 года выросли на 9,4% в годовом исчислении, а по сравнению с ноябрем они снизились, как утверждает Росстат, на 0,1%. За весь 2018 год цены на бензин выросли на 9,6%, при этом табачные изделия за год подорожали на 9,7%. В сфере услуг за 2018 год сильнее всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 9%) и образования (почти на 8%).

Мы полагаем, что по итогам 2019 года инфляция окажется на уровне, превышающем 5%. А личную инфляцию простой покупатель будет оценивать как минимум вдвое выше.