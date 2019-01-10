Еще в октябре, когда инфляция ускорилась до 3,5% годовых, прогнозировался рост цен в 2018 году в пределах 4%. Но тогда же предполагалось, что в ноябре и декабре инфляция ускорится еще больше. В результате инфляция в РФ в декабре 2018 года составила 0,8% против 0,4% в позапрошлом году, а также 0.5% в ноябре против 0,2% годом ранее. Таким образом, вместо ожидаемых 3,5%-4% инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%. В основном, из-за заметного скачка цен в ноябре, а затем и в декабре.

Предполагаю, что инфляционные процессы отчасти явились следствием ожиданий повышения ставки НДС с 18% до 20%. Наблюдения показывают, что в некоторых странах на фоне ожиданий повышения НДС цены могут начать расти заранее. С другой стороны, мог иметь место и частичный «перенос валютного курса на цены», так как доллар США по итогам декабря поднялся к рублю еще почти на 5%, то есть по итогам 2018 года курс доллара США продемонстрировал рост на 20%.

При этом отчеты об инфляционных ожиданиях ЦБ РФ указывают на то, что они остаются повышенными уже с мая 2018 года. В декабре 2018 года инфляционные ожидания населения увеличились с 9,8% до 10,2%. Таким образом, риски ускорения инфляции в связи с повышением НДС сохраняются. В результате мы смещаем свой прогноз по инфляции на 2019 года с 4,5-5% до 5-5,5%.