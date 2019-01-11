Евро/доллар снова в плюсе, несмотря на вчерашние попытки скорректироваться. Утром в пятницу основная валютная пара торгуется по 1,1529, против гринбека слишком много фактов.

Руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая накануне, отметил риск слишком высоко уровня государственного долга страны. Это, по его мнению, ведет к долгосрочной неустойчивости США в фискальном отношении.

Кроме того, Пауэлл, отвечая на вопросы, сообщил о намерении ФРС продолжать сокращать объем активов на балансе. Сейчас он «весит» около $4 трлн, в дальнейшем должен быть «значительно ниже», но к докризисным уровням около $1 трлн не вернется в любом случае. Пауэлла так же, как и остальных денежно-кредитных политиков, беспокоит шатдаун американского правительства, и чем дольше он продолжается, тем больше будет рисков для экономики США.

В целом доллар отнесся к комментариям Пауэлла спокойно, и даже смог укрепиться. Однако волатильность в паре евро/доллар все ещё остается высокой, и ряд фундаментальных факторов все-таки играет против гринбека. Накануне EUR/USD обновляла максимум с 17 октября на отметке 1,1570, утренние торги пятницы идут несколько ниже, но вероятность атаки 1,1600 остается серьезной.