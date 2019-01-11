Перед открытием российского рынка в пятницу формируется нейтральный внешний фон. Американские индексы вновь незначительно укрепились, несмотря на продолжение дискуссии относительно федерального бюджета США и отсутствие промежуточных итогов переговоров с Китаем по торговым вопросам. Накануне республиканцы заблокировали проект расходов на год без учета затрат на безопасность границ, а Трамп проигнорирует экономический форум в Давосе из-за частичной остановки работы Правительства. Основной фактор, поддерживающий рынки сейчас, это возможный пересмотр планов ФРС. Вчера глава регулятора Пауэлл сообщил, что ведомство может позволить себе гибкость монетарной политики, а значит, торопиться с повышением ставки необязательно.

Помимо этого, Федрезерв будет стремиться к дальнейшему сокращению баланса, то есть продаже бумаг. Это не позволит доходности американских облигаций снижаться в 2019 даже при мягком курсе. Статистика по первичным обращениям за пособием по безработице в США оказалось позитивной. За неделю их число уменьшилось на 17 тыс., тогда как аналитики ожидали снижения всего на 6 тыс. Тем не менее, неожиданное повышение уровня безработицы до 3.9%, по данным на начало января, является негативным сигналом на рынке труда.

Значимых новостей по итогам переговоров США и Китая не последовало, но инвесторы сохраняют оптимизм, так как в ближайшее время Вашингтон должен посетить вице-премьер Госсовета Лю Хэ для продолжения диалога.

Рубль консолидируется вблизи 67 за доллар. Чем ближе 15 января и возобновление покупок валюты со стороны ЦБ РФ, тем меньше вероятность укрепления российской валюты. В ходе вчерашних торгов наблюдался рост нефти одновременно со снижением доллара к мировым валютам, что все равно не привело к покупкам рубля. Одной из причин подобного стало сообщение Росстата, который оценил итоговую инфляцию за 2018 год в 4.3%, что хуже ожиданий. Эксперты Bloomberg отмечают, что аналогичные и, вероятно, даже более высокие темпы роста потребительских цен сохранятся в 1 полугодии 2019 года.

На фондовой секции в начале года лучше остальных торгуются акции энергетического сектора. Мосэнерго и ТГК-1 вчера прибавили более 4% на фоне роста тарифов с января. Сектор традиционно считается фундаментально недооцененным, поэтому прогнозируемый рост выручки компаний в 2019 году способствует покупкам бумаг.

Сегодня ожидаем совет директоров «Лукойла, где будут подведены итоги года, а также операционные показатели «Алросы» за декабрь.