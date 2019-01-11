Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов пятницы, считают трейдеры.

При этом сохранение спроса на рисковые активы и, как следствие, снижение курса доллара на форексе поддержит стоимость российских активов, говорят эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон к открытию торгов остается достаточно благоприятным, чтобы оказать поддержку котировкам российских акций в начале торгов, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма". Вместе с тем данные технического анализа указывают, что индекс РТС может приостановить рост вблизи уровня 1150 пунктов, добавил он.

На российском валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 66,5–67 рублей за доллар, оценил Старцев.

Ослабление доллара окажет поддержку рублю в начале торгов в РФ, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Его прогноз по курсу доллара к рублю на пятницу — 66,55-67,45.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,4-0,5%, несмотря на отсутствие значительных новостей по итогам торговых переговоров с Китаем. Эксперты надеются, что переговоры прошли хорошо, что подтвердило министерство коммерции КНР.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра незначительно снижаются — на 0,1-0,2%. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут – на 0,4-1%, в том числе японский Nikkei 225 — на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,6%.

Нефть дешевеет на 0,3% — до 61,48 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1521 доллара против 1,1498 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг вырос на фоне возобновившегося роста цен на нефть. Основные биржевые индексы опять обновили максимумы 2019 года.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,83% — до 2434,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6% до 1142,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 17 копеек – до 66,91 рубля, евро снизился на 19 копеек — до 76,91 рубля, следует из данных Московской биржи.